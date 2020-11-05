Детство Шелдона 2017 - 2024 4 сезон

Young Sheldon 16+
Премьера сезона 5 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Детство Шелдона»

В 4 сезоне сериала «Детство Шелдона» главный герой — молодой вундеркинд по имени Шелдон Купер — оказывается самым выдающимся выпускником своей школы. В честь такого звания ему поручают произнести торжественную речь во время вручения аттестатов об образовании. Сам Шелдон понимает, что уже в скором времени ему придется очутиться в совершенно новом месте — колледже. Эта мысль одновременно радует и пугает. Во время каникул герой устраивается работать гидом в местный музей, что, естественно, приводит к череде самых разнообразных казусов. Параллельно школьные друзья Шелдона также переживают свои первые проблемы взросления.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Детство Шелдона»

Выпускной Graduation
Сезон 4 Серия 1
5 ноября 2020
Доцент, маленькая леди и вышибала по имени Далтон A Docent, A Little Lady And A Bouncer Named Dalton
Сезон 4 Серия 2
12 ноября 2020
Тренировочные колесики и сбежавшая курица Training Wheels And An Unleashed Chicken
Сезон 4 Серия 3
19 ноября 2020
Библейский лагерь и колесница любви Bible Camp And A Chariot Of Love
Сезон 4 Серия 4
3 декабря 2020
Затхлый склеп и палка, на которую нужно пописать A Musty Crypt And A Stick To Pee On
Сезон 4 Серия 5
17 декабря 2020
Собрание первокурсников и изобретатель молнии Freshman Orientation and the Inventor of the Zipper
Сезон 4 Серия 6
21 января 2021
Класс философии и черви, которые могут вас преследовать A Philosophy Class And Worms That Can Chase You
Сезон 4 Серия 7
11 февраля 2021
Экзистенциальный кризис и медведь, который пускает пузыри An Existential Crisis And A Bear That Makes Bubbles
Сезон 4 Серия 8
18 февраля 2021
Crappy Frozen Ice Cream And An Organ Grinder's Monkey
Сезон 4 Серия 9
25 февраля 2021
Cowboy Aerobics And 473 Grease-free Bolts
Сезон 4 Серия 10
4 марта 2021
A Pager, a Club and a Cranky Bag of Wrinkles
Сезон 4 Серия 11
11 марта 2021
A Box of Treasure and the Meemaw of Science
Сезон 4 Серия 12
1 апреля 2021
The Geezer Bus And A New Model For Education
Сезон 4 Серия 13
8 апреля 2021
Mitch's Son And The Unconditional Approval Of A Government Agency
Сезон 4 Серия 14
15 апреля 2021
A Virus, Heartbreak and a World of Possibilities
Сезон 4 Серия 15
22 апреля 2021
A Second Prodigy and the Hottest Tips for Pouty Lips
Сезон 4 Серия 16
29 апреля 2021
A Black Hole
Сезон 4 Серия 17
6 мая 2021
The Wild And Woolly World Of Nonlinear Dynamics
Сезон 4 Серия 18
13 мая 2021
