Детство Шелдона 2017 - 2024 5 сезон

Young Sheldon 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 7 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Детство Шелдона»

В 5 сезоне сериала «Детство Шелдона» подросший вундеркинд Шелдон продолжает постигать науку, демонстрируя потрясающие знания в математике и большей части других учебных предметов. По ходу дела главный герой все больше погружается в пубертат, позволяя гормонам влиять на его поведение и отношения с другими людьми. В другом месте Мэри получает довольно неприятные новости о Джордже-старшем, которые значительным образом меняют ее отношение к нему. Сам Шелдон старается убедить Мисси переосмыслить свои взгляды на библейское писание, а также стремится вернуть Стерджиса в университет.

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Детство Шелдона»

One Bad Night and Chaos of Selfish Desires
Сезон 5 Серия 1
7 октября 2021
Snoopin' Around and the Wonder Twins of Atheism
Сезон 5 Серия 2
14 октября 2021
Potential Energy and Hooch on a Park Bench
Сезон 5 Серия 3
21 октября 2021
Тайная комната Pish Posh Pish Posh and a Secret Back Room
Сезон 5 Серия 4
28 октября 2021
Чучела животных и сладкая южная сизигия Stuffed Animals and A Sweet Southern Syzygy
Сезон 5 Серия 5
4 ноября 2021
Отмывание денег и каскад гормонов Money Laundering and a Cascade of Hormones
Сезон 5 Серия 6
11 ноября 2021
Введение в инженерное дело и Капля геля для волос An Introduction to Engineering and a Glob of Hair Gel
Сезон 5 Серия 7
18 ноября 2021
Великий канцлер и логово греха The Grand Chancellor and a Den of Sin
Сезон 5 Серия 8
2 декабря 2021
Дрянное мороженое и обезьяна шарманщика Crappy Frozen Ice Cream and an Organ Grinder's Monkey
Сезон 5 Серия 9
9 декабря 2021
Дорогой глюк и дурацкая комната An Expensive Glitch and a Goof-Off Room
Сезон 5 Серия 10
6 января 2022
Замкнутый круг, девушка-погодка и пагубная привычка A Lock-In, a Weather Girl and a Disgusting Habit
Сезон 5 Серия 11
13 января 2022
Розовый кадиллак и великолепный племенной танец A Pink Cadillac and a Glorious Tribal Dance
Сезон 5 Серия 12
20 января 2022
Куча пластырей и капитуляция Купера A Lot of Band-Aids and the Cooper Surrender
Сезон 5 Серия 13
27 января 2022
Бесплатный скребок и женские уловки A Free Scratcher and Feminine Wiles
Сезон 5 Серия 14
24 февраля 2022
Омар, броненосец и большее количество A Lobster, an Armadillo and a Way Bigger Number
Сезон 5 Серия 15
3 марта 2022
Чемодан, набитый деньгами, и желтая клоунская машина A Suitcase Full of Cash and a Yellow Clown Car
Сезон 5 Серия 16
10 марта 2022
Одинокий арахис, социальная бабочка и правда A Solo Peanut, a Social Butterfly and the Truth
Сезон 5 Серия 17
31 марта 2022
Младенцы, ложь и великолепные Канноли Babies, Lies and a Resplendent Cannoli
Сезон 5 Серия 18
14 апреля 2022
Богобоязненный баптист и горячий трофейный муж A God-Fearin' Baptist and a Hot Trophy Husband
Сезон 5 Серия 19
21 апреля 2022
Дядя Шелдон и гормональная петарда Uncle Sheldon and a Hormonal Firecracker
Сезон 5 Серия 20
28 апреля 2022
Белый мусор, святые роллеры и люди, бьющие кулаками White Trash, Holy Rollers and Punching People
Сезон 5 Серия 21
12 мая 2022
Забитая пора, немного испанского и будущее A Clogged Pore, a Little Spanish and the Future
Сезон 5 Серия 22
19 мая 2022
