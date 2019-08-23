Можно многое сказать о человеке по тому, как он скорбит
Сезон 3 / Серия 623 августа 2019
С Клэем Дженсеном есть много проблем
Сезон 3 / Серия 723 августа 2019
В школе даже в хороший день трудно сказать, кто на твоей стороне
Сезон 3 / Серия 823 августа 2019
Ты всегда ждешь плохих новостей
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Будто в западне
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Есть секреты, хранить которые больше нельзя
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А после обрушился ураган
Сезон 3 / Серия 1223 августа 2019
Пусть мертвые хоронят мертвых
Сезон 3 / Серия 1323 августа 2019
О чем cерия
В 3 сезоне 1 серии сериала «13 причин почему» полицейские допрашивают Клэя о Брайсе. Их интересует, где может скрываться юноша. Клэю вспоминаются события «Весеннего бала». Тогда он пытался замести следы Тайлера и повстречал Ани.
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