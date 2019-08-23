В 3 сезоне 8 серии сериала «13 причин почему» Клэй сообщает матери Брайса, что не имеет никакого отношения к убийству ее сына. Психолог мистер Портер разговаривает с учащимися о Клэе. Выясняется, что у него есть такой же блокнот, что и у убитого.