В 3 сезоне 4 серии сериала «13 причин почему» Тайлер Даун рассказывает о том, что у него по-прежнему хранится оружие. Клэй и Ани следят за ним и вскоре обнаруживают, что у Тайлера была своя причина для того, чтобы лишить Брайса жизни.