В 3 сезоне 7 серии сериала «13 причин почему» сотрудники полиции обнаруживают записи на видеокамерах, где Клэй угрожает Брайсу оружием. Они вызывают на допрос его и Джастина. Клэй выясняет, что между Ани и Брайсом была тесная связь.