Можно многое сказать о человеке по тому, как он скорбит
Сезон 3 / Серия 623 августа 2019
С Клэем Дженсеном есть много проблем
Сезон 3 / Серия 723 августа 2019
В школе даже в хороший день трудно сказать, кто на твоей стороне
Сезон 3 / Серия 823 августа 2019
Ты всегда ждешь плохих новостей
Сезон 3 / Серия 923 августа 2019
Будто в западне
Сезон 3 / Серия 1023 августа 2019
Есть секреты, хранить которые больше нельзя
Сезон 3 / Серия 1123 августа 2019
А после обрушился ураган
Сезон 3 / Серия 1223 августа 2019
Пусть мертвые хоронят мертвых
Сезон 3 / Серия 1323 августа 2019
О чем cерия
В 3 сезоне 7 серии сериала «13 причин почему» сотрудники полиции обнаруживают записи на видеокамерах, где Клэй угрожает Брайсу оружием. Они вызывают на допрос его и Джастина. Клэй выясняет, что между Ани и Брайсом была тесная связь.
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