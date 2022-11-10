Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы 13 причин почему Новости

Новости о сериале «13 причин почему»

Новости о сериале «13 причин почему» Вся информация о сериале
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Оказывается, простой сериал может оскорбить сладкоежек, членов королевской семьи и фанатов Сапковского.
Написать
10 ноября 2022 12:00
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Вспоминаем самые разочаровывающие концовки в истории американского ТВ.
Написать
27 августа 2022 18:17
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Все внимание зрителей в ближайшие недели будет приковано к «Дому дракона». Стриминги-конкуренты, конечно, учитывают крупную премьеру HBO и предлагают в перерыве между кровавыми интригами немного расслабиться и посмеяться — над семейными узами, суперспособностями и любовными заморочками.
Написать
19 августа 2022 12:00
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла»
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла» Собрали лучшие детективные драмы, хорроры про ведьм и даже постапокалиптические антиутопии для молодых зрителей.
Написать
15 июня 2022 19:00
Эксклюзивно для Киноафиши: Валентина Ляпина делится списком любимых фильмов
Эксклюзивно для Киноафиши: Валентина Ляпина делится списком любимых фильмов В онлайн-кинотеатре KION уже доступен для просмотра новый киносторис «Подслушано». Сериал от главного шоураннера страны Ильи Куликова рассказывает интригующую историю расследования подростками исчезновения своих одноклассников. Актриса Валентина Ляпина, исполнившая в «Подслушано» одну из главных ролей, специально для «Киноафиши» рассказала о своих кинопредпочтениях.
Написать
15 июня 2021 15:48
8 лучших сериалов на Netflix о сложной жизни подростков
8 лучших сериалов на Netflix о сложной жизни подростков В этих эмоциональных историях тинейджеры влюбляются, переосмысливают свои отношения с родителями, а также успешно или не очень пытаются справиться с проблемами и комплексами.
Написать
19 марта 2021 19:42
7 самых скандальных проектов Netflix
7 самых скандальных проектов Netflix Эти проекты объединяет то, что они по разным причинам возмутили зрителей: одни — своим неоднозначным посылом, другие — сомнительными с точки зрения морали сценами, а создатели третьих просто не сумели угодить своей требовательной аудитории.
Написать
15 марта 2021 15:55
735 тысяч упоминаний в Сети: эта цитата из советского хита стала любимым мемом молодежи
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше