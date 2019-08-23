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Киноафиша Сериалы 13 причин почему Сезоны Сезон 3 Серия 5

13 причин почему 2017 - 2020 5 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «13 причин почему»
Да. Я новенькая
Сезон 3 / Серия 1 23 августа 2019
Если ты дышишь, ты лжешь
Сезон 3 / Серия 2 23 августа 2019
Хорошего человека не отличить от плохого
Сезон 3 / Серия 3 23 августа 2019
Злой, молодой и мужчина
Сезон 3 / Серия 4 23 августа 2019
Чистых нет
Сезон 3 / Серия 5 23 августа 2019
Можно многое сказать о человеке по тому, как он скорбит
Сезон 3 / Серия 6 23 августа 2019
С Клэем Дженсеном есть много проблем
Сезон 3 / Серия 7 23 августа 2019
В школе даже в хороший день трудно сказать, кто на твоей стороне
Сезон 3 / Серия 8 23 августа 2019
Ты всегда ждешь плохих новостей
Сезон 3 / Серия 9 23 августа 2019
Будто в западне
Сезон 3 / Серия 10 23 августа 2019
Есть секреты, хранить которые больше нельзя
Сезон 3 / Серия 11 23 августа 2019
А после обрушился ураган
Сезон 3 / Серия 12 23 августа 2019
Пусть мертвые хоронят мертвых
Сезон 3 / Серия 13 23 августа 2019
О чем серия

В 3 сезоне 5 серии сериала «13 причин почему» сотрудники полиции устраивают обыск в школе. В автомобиле Брайса находят стероиды. Алекс Стэндалл вспоминает, как Брайс оказывал ему поддержку после его разрыва с Джессикой.

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