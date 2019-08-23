Можно многое сказать о человеке по тому, как он скорбит
Сезон 3 / Серия 623 августа 2019
С Клэем Дженсеном есть много проблем
Сезон 3 / Серия 723 августа 2019
В школе даже в хороший день трудно сказать, кто на твоей стороне
Сезон 3 / Серия 823 августа 2019
Ты всегда ждешь плохих новостей
Сезон 3 / Серия 923 августа 2019
Будто в западне
Сезон 3 / Серия 1023 августа 2019
Есть секреты, хранить которые больше нельзя
Сезон 3 / Серия 1123 августа 2019
А после обрушился ураган
Сезон 3 / Серия 1223 августа 2019
Пусть мертвые хоронят мертвых
Сезон 3 / Серия 1323 августа 2019
О чем серия
В 3 сезоне 5 серии сериала «13 причин почему» сотрудники полиции устраивают обыск в школе. В автомобиле Брайса находят стероиды. Алекс Стэндалл вспоминает, как Брайс оказывал ему поддержку после его разрыва с Джессикой.
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