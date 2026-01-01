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Постер фильма Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству
6.9
Киноафиша Фильмы Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству
6.9

Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству

, 1946
Dressed to Kill
США / триллер, детектив / 18+
Постер фильма Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству
6.9

О фильме

Сидящий в Дартмурской тюрьме вор скрывает местоположение украденных и спрятанных в музыкальных шкатулках печатных пластин Государственного банка Англии. Когда начинаются убийства невинных покупателей шкатулок, Холмс и Ватсон приступают к расследованию.

В ролях

Холмс Херберт
Ebenezer Crabtree
Найджел Брюс
Doctor Watson
Бэзил Рэтбоун
Sherlock Holmes
Патриция Морисон
Mrs. Hilda Courtney
Эдмунд Бреон
Julian 'Stinky' Emery
Фредерик Уорлок
Col. Cavanaugh
Карл Харборд
Inspector Hopkins
Patricia Cameron
Evelyn Clifford
Гарри Кординг
Hamid
Лейланд Ходжсон
Tour Guide
Режиссер Рой Уильям Нилл
Сценарист Leonard Lee, Фрэнк Грубер, Артур Конан Дойл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 24 мая 1946
Дата выхода
24 мая 1946 Мексика B-15
7 июня 1946 США
24 мая 1946 Швеция 11
Бюджет $100 000
Производство Universal Pictures
Другие названия
Dressed to Kill, Prelude to Murder, A Mensageira da Morte, Amaade Baraye Koshtan, Gyilkos elegancia, Il mistero del carillon, Jagd auf Spieldosen, La clé, La clef, Melodia Fatal, Melodía mortal, Ölüm tuzağı, Sherlock Holmes - Jagd auf Spieldosen, Sherlock Holmes and the Secret Code, Sherlock Holmes et la clé, Sherlock Holmes et la clef, Sherlock Holmes i fara, Sherlock Holmes i tajny szyfr, Sherlock Holmes in Dressed to Kill, Sherlock Holmes ja soittorasioiden salaisuus, Sherlock Holmes ja surmansävel, Sherlock Holmes: Dressed to Kill, Sherlock Holmes: Gyilkos elegancia, Sherlock Holmes: Prelude to Murder (In Color), Sherlock Holmes: Strój zabójcy, Sherlock Holmes: Vestida per matar, Soittorasioiden salaisuus, Todbringende Spieldosen, Vestida para matar, Vestida para un asesinato, Zenélő dobozok, Жажда за убийство, Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству, シャーロック・ホームズの殺しのドレス, Sherlock Holmes Dressed to Kill, Sherlock Holmes en Vestida para un asesinato

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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