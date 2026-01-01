Сидящий в Дартмурской тюрьме вор скрывает местоположение украденных и спрятанных в музыкальных шкатулках печатных пластин Государственного банка Англии. Когда начинаются убийства невинных покупателей шкатулок, Холмс и Ватсон приступают к расследованию.
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Рейтинг фильма
6.9
Оцените10 голосов
6.8IMDb
Цитаты
Colonel CavanaughК этому времени мистер Холмс, несомненно, поменял свою скрипку на арфу.
Mrs. Hilda CourtneyНу, если только он не собирается в рай.
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