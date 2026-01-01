Другие названия

Dressed to Kill, Prelude to Murder, A Mensageira da Morte, Amaade Baraye Koshtan, Gyilkos elegancia, Il mistero del carillon, Jagd auf Spieldosen, La clé, La clef, Melodia Fatal, Melodía mortal, Ölüm tuzağı, Sherlock Holmes - Jagd auf Spieldosen, Sherlock Holmes and the Secret Code, Sherlock Holmes et la clé, Sherlock Holmes et la clef, Sherlock Holmes i fara, Sherlock Holmes i tajny szyfr, Sherlock Holmes in Dressed to Kill, Sherlock Holmes ja soittorasioiden salaisuus, Sherlock Holmes ja surmansävel, Sherlock Holmes: Dressed to Kill, Sherlock Holmes: Gyilkos elegancia, Sherlock Holmes: Prelude to Murder (In Color), Sherlock Holmes: Strój zabójcy, Sherlock Holmes: Vestida per matar, Soittorasioiden salaisuus, Todbringende Spieldosen, Vestida para matar, Vestida para un asesinato, Zenélő dobozok, Жажда за убийство, Шерлок Холмс: Прелюдия к убийству, シャーロック・ホームズの殺しのドレス, Sherlock Holmes Dressed to Kill, Sherlock Holmes en Vestida para un asesinato

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