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Постер фильма Собака Баскервилей
6.9
Киноафиша Фильмы Собака Баскервилей
6.9

Собака Баскервилей

, 1959
The Hound of the Baskervilles
Великобритания / детектив, криминал, ужасы / 18+
Постер фильма Собака Баскервилей
6.9

О фильме

В XVIII веке богатый землевладелец Хьюго Баскервиль похитил местную девушку. Однажды во время гулянки он стал хвастаться этим перед друзьями, а после обнаружил, что девушке удалось сбежать. Тогда Хьюго спустил на беглянку собак и сам бросился в погоню. Догнав несчастную, он убил её кинжалом и тут же сам пал жертвой неожиданно появившегося из ниоткуда чудовища. Сто лет спустя потомок Хьюго сэр Чарльз Баскервиль найден мертвым на болотах. Его друг доктор Мортимер отправляется в Лондон, чтобы просить знаменитого сыщика Шерлока Холмса о помощи, так как он беспокоится за жизнь нового владельца имения Генри Баскервиля.

В ролях

Питер Кушинг
Шерлок Холмс
Андре Морелл
Doctor Watson
Кристофер Ли
Кристофер Ли
Sir Henry
Марла Ланди
Cecile
Дэвид Оксли
Sir Hugo
Фрэнсис де Волфф
Doctor Mortimer
Майлз Маллесон
Bishop
Ивен Солон
Stapleton
Джон Ле Месюрье
Barrymore
Хелен Госс
Mrs. Barrymore
Режиссер Terence Fisher
Сценарист Peter Bryan, Артур Конан Дойл
Композитор Джеймс Бернард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 4 мая 1959
Дата выхода
27 ноября 1959 Бразилия 12
4 мая 1959 Великобритания
27 ноября 1959 Германия
3 июля 1959 Ирландия 15
7 ноября 1960 Испания
3 июля 1959 США
23 декабря 1959 Франция
Производство Hammer Films
Другие названия
The Hound of the Baskervilles, Baskervilles hund, Der Hund von Baskerville, O Cão dos Baskervilles, A sátán kutyája, Baskervillelerin Köpeği, Baskervillen koira, Câinele din Baskerville, De hond van de Baskervilles, El gos dels Baskerville, El mastín de los Baskerville, El perro de Baskerville, El perro de Baskervilles, El sabueso de los Baskerville, El sabueso de los Baskervilles, Hunden fra Baskerville, I epistrofi tou Sherlock Holmes, La furia dei Baskerville, Le chien des Baskerville, Pies Baskerville'ów, Η επιστροφή του Σέρλοκ Χολμς, Ο σκύλος των Μπάσκερβιλ, Баскервилското куче, Собака Баскервилей, バスカヴィル家の犬, 巴斯克维尔的猎犬, El perro de los Baskerville, Sherlock Holmes - Der Hund von Baskerville, sherlock Holmes O Cão Dos Baskervilles, Sherlock Holmes The Hound of the Baskervilles

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 19 марта 2026

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Новости о фильме

Величайший сыщик: 15 самых оригинальных киновоплощений Шерлока Холмса
19 марта 2026 15:21 Величайший сыщик: 15 самых оригинальных киновоплощений Шерлока Холмса Сериальный месяц открыл проект «Молодой Шерлок» на Prime Video, который рассказывает о 19-летнем Холмсе. Идея не нова: английский сыщик давно остается самым часто изображаемым литературным персонажем в кино и на телевидении. Рекорд Книги Гиннесса (254 экранных появления на 2012 год) только растет, а вместе с ним и число все более необычных и оригинальных воплощений героя.

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