В XVIII веке богатый землевладелец Хьюго Баскервиль похитил местную девушку. Однажды во время гулянки он стал хвастаться этим перед друзьями, а после обнаружил, что девушке удалось сбежать. Тогда Хьюго спустил на беглянку собак и сам бросился в погоню. Догнав несчастную, он убил её кинжалом и тут же сам пал жертвой неожиданно появившегося из ниоткуда чудовища. Сто лет спустя потомок Хьюго сэр Чарльз Баскервиль найден мертвым на болотах. Его друг доктор Мортимер отправляется в Лондон, чтобы просить знаменитого сыщика Шерлока Холмса о помощи, так как он беспокоится за жизнь нового владельца имения Генри Баскервиля.