В XVIII веке богатый землевладелец Хьюго Баскервиль похитил местную девушку. Однажды во время гулянки он стал хвастаться этим перед друзьями, а после обнаружил, что девушке удалось сбежать. Тогда Хьюго спустил на беглянку собак и сам бросился в погоню. Догнав несчастную, он убил её кинжалом и тут же сам пал жертвой неожиданно появившегося из ниоткуда чудовища. Сто лет спустя потомок Хьюго сэр Чарльз Баскервиль найден мертвым на болотах. Его друг доктор Мортимер отправляется в Лондон, чтобы просить знаменитого сыщика Шерлока Холмса о помощи, так как он беспокоится за жизнь нового владельца имения Генри Баскервиля.
|27 ноября 1959
|Бразилия
|12
|4 мая 1959
|Великобритания
|27 ноября 1959
|Германия
|3 июля 1959
|Ирландия
|15
|7 ноября 1960
|Испания
|3 июля 1959
|США
|23 декабря 1959
|Франция