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Постер фильма Шерлок Холмс перед лицом смерти
7.0
Киноафиша Фильмы Шерлок Холмс перед лицом смерти
7.0

Шерлок Холмс перед лицом смерти

, 1943
Sherlock Holmes Faces Death
США / триллер, детектив, криминал / 18+
Постер фильма Шерлок Холмс перед лицом смерти
7.0

О фильме

Во время Второй мировой войны несколько убийств происходят в санатории, где доктор Ватсон предложил свои услуги врача. Он вызывает Холмса для помощи, и детектив начинает расследование преступления с длинного списка подозреваемых, включая владельцев дома, штата и пациентов, лечащихся там.

В ролях

Дэннис Хоуи
Lestrade
Артур Маргетсон
Doctor Sexton
Найджел Брюс
Doctor Watson
Бэзил Рэтбоун
Шерлок Холмс
Хиллари Брук
Sally Musgrave
Холлиуэлл Хоббс
Brunton
Minna Phillips
Mrs. Howells
Милберн Стоун
Captain Vickery
Гэвин Мьюир
Phillip Musgrave
Джералд Хамер
Langford
Режиссер Рой Уильям Нилл
Сценарист Бертрам Миллхаузер, Артур Конан Дойл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1943
Премьера в мире 17 сентября 1943
Дата выхода
25 февраля 1958 Германия
17 сентября 1943 США
Производство Universal Pictures
Другие названия
Sherlock Holmes Faces Death, Gespenster im Schloß, Sherlock Holmes desafía a la muerte, Шерлок Холмс перед лицом смерти, Das tödliche Ritual, Echec à la mort, Salaisuuksien talo, Sherlock Holmes Desafia a Morte, Sherlock Holmes di fronte alla morte, Sherlock Holmes Enfrenta a Morte, Sherlock Holmes face à la mort, Sherlock Holmes frente a la muerte, Sherlock Holmes i dødsfare, Sherlock Holmes kohtaa kuoleman, Sherlock Holmes möter döden, Sherlock Holmes ser døden i øjnene, Sherlock Holmes sieht dem Tod ins Gesicht, Sherlock Holmes szembenéz a halállal, Sherlock Holmes väistää kuoleman, Шерлок Холмс се изправя срещу смъртта, シャーロック・ホームズ危機一髪, ベイジル・ラスボーン版 シャーロック・ホームズ　シャーロック・ホームズ危機一髪, Desafiando a la muerte

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb

Цитаты

[последние слова]
Шерлок Холмс В стране зарождается новый дух. Старые времена жадности и захвата уходят в прошлое. Мы начинаем думать не только о том, что *должны* друг другу, а не просто о том, что вынуждены дать. Приходит время, Ватсон, когда мы не сможем сыто есть, пока другие голодают, или спать в тёплых постелях, пока другие мёрзнут на холоде. И мы не сможем преклониться и благодарить Бога за благословение у своих сияющих алтарей, пока где-то мужчины преклоняются в физическом или духовном рабстве.
Доктор Джон Х. Ватсон Возможно, вы правы, Холмс... Надеюсь, что да.
Шерлок Холмс Если Бог даст, мы доживём до этого дня, Ватсон.

Отзывы о фильме

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