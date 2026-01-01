[последние слова]

Шерлок Холмс В стране зарождается новый дух. Старые времена жадности и захвата уходят в прошлое. Мы начинаем думать не только о том, что *должны* друг другу, а не просто о том, что вынуждены дать. Приходит время, Ватсон, когда мы не сможем сыто есть, пока другие голодают, или спать в тёплых постелях, пока другие мёрзнут на холоде. И мы не сможем преклониться и благодарить Бога за благословение у своих сияющих алтарей, пока где-то мужчины преклоняются в физическом или духовном рабстве.

Доктор Джон Х. Ватсон Возможно, вы правы, Холмс... Надеюсь, что да.