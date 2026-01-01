Цитаты
[последние реплики]
Sherlock Holmes Да, но это великая страна, Ватсон.
Dr. John H. Watson Безусловно, мой дорогой друг.
Sherlock Holmes Смотри, там впереди — Капитолий, самое сердце этой демократии.
Dr. John H. Watson Демократия — единственная надежда на будущее, да, Холмс?
Sherlock Holmes «Нам не дано заглядывать в тайны будущего... но в грядущие дни британский и американский народы, ради собственной безопасности и блага всех, пойдут вместе с величием, справедливостью и миром.»
Dr. John H. Watson Это прекрасно. Полностью с вами согласен.
Sherlock Holmes Не со мной, а с мистером Уинстоном Черчиллем. Я цитировал его речь, произнесённую совсем недавно в этом самом здании.