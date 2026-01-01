Шерлок Холмс в Вашингтоне

, 1943
Sherlock Holmes in Washington
США / детектив / 18+
О фильме

Во время Второй мировой войны секретный британский агент, несущий жизненно важный документ, был похищен на пути в Вашингтон. Британское правительство обращается к Шерлоку Холмсу с просьбой вернуть похищенное.

В ролях

Холмс Херберт
Найджел Брюс
Бэзил Рэтбоун
Марджори Лорд
Хенри Дэниэлл
Джордж Зукко
Режиссер Рой Уильям Нилл
Сценарист Бертрам Миллхаузер, Линн Риггз, Артур Конан Дойл
Композитор Фрэнк Скиннер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1943
Премьера в мире 24 марта 1943
Дата выхода
24 марта 1943 Мексика
30 апреля 1943 США
Производство Universal Pictures
Другие названия
Sherlock Holmes in Washington, Sherlock Holmes en Washington, Sherlock Holmes em Washington, Sherlock Holmes a Washington, Sherlock Holmes à Washington, Sherlock Holmes i Washington, Sherlock Holmes în Washington, Sherlock Holmes w Waszyngtonie, Sherlock Homes Washingtonban, Sherlok Xolms Vashingtonda, Tapahtui Washingtonissa, Verhängnisvolle Reise, Шерлок Холмс в Вашингтоне, Шерлок Холмс във Вашингтон, ワシントンのシャーロック・ホームズ

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Цитаты

[последние реплики]
Sherlock Holmes Да, но это великая страна, Ватсон.
Dr. John H. Watson Безусловно, мой дорогой друг.
Sherlock Holmes Смотри, там впереди — Капитолий, самое сердце этой демократии.
Dr. John H. Watson Демократия — единственная надежда на будущее, да, Холмс?
Sherlock Holmes «Нам не дано заглядывать в тайны будущего... но в грядущие дни британский и американский народы, ради собственной безопасности и блага всех, пойдут вместе с величием, справедливостью и миром.»
Dr. John H. Watson Это прекрасно. Полностью с вами согласен.
Sherlock Holmes Не со мной, а с мистером Уинстоном Черчиллем. Я цитировал его речь, произнесённую совсем недавно в этом самом здании.

