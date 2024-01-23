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Постер фильма Лучший джасс - русский
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Лучший джасс - русский

, 2022
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Лучший джасс - русский

О фильме

Фильм «Лучший джасс — русский», посвященный 100-летию джаза в России, рассказывает о зарождении этой музыки, о еë появлении, развитии и становлении в нашей стране, о взаимопроникновении культур и влиянии русского авангарда начала 20-го века на американский джаз, о серьëзном и курьëзном в джазовом сообществе. Задаваясь подчас классическими «русскими» философскими вопросами, авторы рассматривают джаз не только как культурную прививку века двадцатого, но и как устоявшееся явление русской культуры. Герои фильма — первопроходцы и корифеи российского джаза, философы и искусствоведы, историки джаза и музыканты: Алексей Козлов, Владимир Мартынов, Вячеслав Гайворонский, Алексей Круглов, Владимир Голоухов, Михаил Сапожников, Андрей Разин, Анна Королева, Андрей Соловьев, Леонид и Петр Лундстремы и многие другие. В роли ведущей оперная певица Светлана Касьян.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 23 января 2024

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