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Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года

5 июля 2023 12:00
Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года

Возвращение дьявола адской кухни, бога хитрости и кучи «марвелов».

Пятая фаза киновселенной Marvel стартовала в этом году с фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» и грустного прощания в «Стражах Галактики. Части 3». Среди телепроектов первопроходцем стало «Секретное вторжение», где Ник Фьюри наконец разберется с инопланетной расой скруллов. У Фьюри есть еще четыре эпизода, чтобы не дать иноземцам захватить власть на родной планете. Но стоит победить одних, как в новые разборки ввязываются другие супергерои.

Крейвен-охотник

Дата выхода: 4 октября

Сергей Кравинов — русский эмигрант, перебравшийся в США после Февральской революции. По сюжету комиксов, Сергей обладает суперсилой, которую используют для охоты на крупную дичь, но главной его целью является Человек-паук. Из-за своего благородного характера он несколько раз упускал возможность расправиться с Паучком, если считал, что бой неравный. На чем будет фокус в грядущей экранизации, пока неизвестно. У картины заявлен рейтинг R, поэтому будет много крови, в отличие от предыдущих проектов Sony «Морбиус» и «Веном».

«Крейвен» не является частью пятой фазы, хотя Disney+ давно ведет переговоры о его появлении в фильмах про Человека-паука. Может, нам и доведется застать примирение двух студий — исполнитель главной роли Аарон Тейлор-Джонсон подписал контракт сразу на несколько фильмов вперед.

Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года
Крейвен-охотник

Локи (2-й сезон)

Дата выхода: 6 октября

«Локи» стал определяющим проектом для кинофраншизы, впервые рассказав о работе мультивселенных. Новый сезон будет сконцентрирован внутри Управления временными изменениями. По слухам, Локи попробует взять на себя руководство, чтобы освободить ведомство от влияния Канга Завоевателя. Сериал снова станет важнейшим ключом к пониманию грядущих фильмов, особенно части «Мстители: Династия Канга».

Новые приключения Локи поставил режиссерский дуэт Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда, которые ранее работали над «Лунным рыцарем». Главные герои сериала вернутся в полном составе, также к ним присоединится оскароносный Куан Ке Хюи.

Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года
Локи

Марвелы

Дата выхода: 1 ноября

Хронологически события «Капитана Марвел - 2» или «Марвелов» развернутся сразу после «Секретного вторжения». Где-то в космосе Ник Фьюри работает вместе с сотрудницей М.Е.Ч.а Моникой Рамбо. В момент использования своих сверхспособностей Моника неожиданно пропадает, а на ее месте оказывается Мисс Марвел — Камала Хан. Моника, в свою очередь, попадает на место Капитана Марвел. Чтобы справиться с этой бесконечной чехардой, героини должны объединиться и действовать сообща. Параллельно им предстоит разобраться с воином расы Крии, которую сыграла Зави Эштон, невеста Тома Хиддлстона.

Новая часть начинается с финальной сцены сериала «Мисс Марвел», поэтому его необходимо посмотреть перед знакомством с полнометражным фильмом. То же самое можно сказать о «Ванда/Вижн», где впервые появляется Моника Рамбо.

Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года
Марвелы

Эхо

Дата выхода: 29 ноября

Спин-офф «Соколиного глаза» о Майе Лопес — глухой девушке, лидере мафии, чьей способностью является идеальное повторение действий другого человека, будь то музыкант или боксер. На страницах комиксов коренная американка впервые появилась в серии про Сорвиголову, поэтому неудивительно, что в ее сольном проекте вернется Мэттью Мёрдок.

События сериала будут разворачиваться в маленьком родном городе Майи, куда она отправится, чтобы восстановить связь с индейскими корнями. На пост режиссера пригласили другую коренную американку Сидни Фриланд, уже работавшую над проектом о родной культуре «Псы резервации», сценарий к которому написал Тайка Вайтити.

Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года
Эхо

Полина Резникова
Полина Резникова
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