Кинотеатр «Люмьер» в Ульяновске — это уникальная киноплощадка, вторую такую трудно найти даже в самых крупных городах страны. Он был открыт в 2005 году областным кинофондом. Название кинотеатру дано в честь братьев Люмьер, создавших синематограф.



В кинотеатре «Люмьер» два зала. В первом зале, «Огюст», только 35 мест, но ежегодно его посещают тысячи человек. Зрителям интересны не только мировые премьеры, но и фильмы, которые демонстрируются по спецпоказу: киноклассика по заявкам, экранизация произведений по учебным программам, документальные фильмы воспитательного характера, о безопасности жизни, познавательные уроки.



Второй зал, «Луи», на 40 зрителей, открыт в 2013 году. Он максимально оборудован под маломобильных людей. Кинопоказы проходят в 3D формате. Здесь имеются: пандус на въезде, просторный кинозал с широкими междурядьями и проходами, специальный санузел, места для инвалидных колясок.



Зал «Луи» — многофункциональный, в нем можно проводить семейные праздники и деловые встречи.