Адрес
г. Ульяновск, ул. Радищева, 148
Телефон

+7 (8422) 27-40-09 / бронирование

Билеты от 200 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Люмьер» в Ульяновске  — это уникальная киноплощадка, вторую такую трудно найти даже в самых крупных городах страны. Он был открыт в 2005 году областным кинофондом. Название кинотеатру дано в честь братьев  Люмьер, создавших синематограф.

В кинотеатре «Люмьер» два зала. В первом зале, «Огюст», только 35 мест, но ежегодно его посещают тысячи человек. Зрителям интересны не только мировые премьеры, но и фильмы, которые демонстрируются по спецпоказу: киноклассика по заявкам, экранизация произведений по учебным программам, документальные фильмы воспитательного характера, о безопасности жизни, познавательные уроки.

Второй зал, «Луи», на 40 зрителей, открыт в 2013 году. Он максимально оборудован под маломобильных людей. Кинопоказы проходят в 3D формате. Здесь имеются: пандус на въезде, просторный кинозал с широкими междурядьями и проходами, специальный санузел, места для инвалидных колясок.

Зал «Луи» — многофункциональный, в нем можно проводить семейные праздники и деловые встречи.

Расписание сеансов в кинотеатре Люмьер
Вальс со смертью
Вальс со смертью
Сегодня 1 сеанс
12:00 от 200 ₽ ...
Красавица
Красавица
Сегодня 1 сеанс
16:10 от 300 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 2 сеанса
12:00 от 250 ₽ 14:10 от 300 ₽ ...
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
18:15 от 350 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

егор 9 августа 2022, 08:41
неплохой кинотеатр, находиться близко со мной, сделали ремонт, очень прикольно
5 голосов
Скидки в кинотеатре
Успеть за день

По средам, перед сменой репертуара, предоставляется скидка на билет 10 рублей на фильмы, демонстрирующиеся в прокате последний день. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Специальные предложения
Детям до 6 лет

Скидка на билет 10 рублей. На фильмы с возрастным ограничением 0+ и 6+. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Детям
Лицам с ограниченными возможностями здоровья

Бесплатное посещение для инвалидов I и II групп при предъявлении удостоверения. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Инвалидам
Фильмы в кинотеатре Люмьер

Вальс со смертью
Вальс со смертью драма, военный 2025, Россия
2D
12:00 от 200 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
16:10 от 300 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
12:00 от 250 ₽ 14:10 от 300 ₽
