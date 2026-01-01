Дом культуры п. Плодовый был построен в 1964 году и принадлежал совхозу Ульяновский. Открытие здания состоялось под Новый год и имело для жителей населенного пункта очень большое значение — в совхозе появился «культурный творческий островок». В 2010 году была создана «Централизованная клубная система» и с этого времени Дом культуры п. Плодовый является ее филиалом.

Творческий коллектив Дома культуры проводит активную работу по вовлечению людей всех возрастов в активную социокультурную деятельность. Особое внимание уделяется работе с пожилыми людьми — организация досуга, активизация творческой деятельности, благодаря чему пенсионеры села могут вести интересную и полноценную жизнь. На базе Дома культуры работает клуб «50+». Дети и взрослые с удовольствием посещают не только кружки и студии, но и любительские объединения, а также мероприятия различной направленности.

Сотрудники Дома культуры организуют массовые уличные гуляния, фестивали, праздничные концерты, вечера отдыха, развлекательно — игровые, спортивные и познавательные программы для различных возрастных и социальных групп населения, принимают участие в организации досуга жителей п. Плодового Железнодорожного района.