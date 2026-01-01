Оповещения от Киноафиши
Кинотеатры ДК п. Плодовый

ДК п. Плодовый

г. Ульяновск, п. Плодовый, ул. Центральная 5
+7 (8422) 66-71-12

Премьер зал

О кинотеатре

Дом культуры п. Плодовый был построен в 1964 году и принадлежал совхозу Ульяновский. Открытие здания состоялось под Новый год и имело для жителей населенного пункта очень большое значение — в совхозе появился «культурный творческий островок». В 2010 году была создана «Централизованная клубная система» и с этого времени Дом культуры п. Плодовый является ее филиалом.
Творческий коллектив Дома культуры проводит активную работу по вовлечению людей всех возрастов в активную социокультурную деятельность. Особое внимание уделяется работе с пожилыми людьми — организация досуга, активизация творческой деятельности, благодаря чему пенсионеры села могут вести интересную и полноценную жизнь. На базе Дома культуры работает клуб «50+». Дети и взрослые с удовольствием посещают не только кружки и студии, но и любительские объединения, а также мероприятия различной направленности.
Сотрудники Дома культуры организуют массовые уличные гуляния, фестивали, праздничные концерты, вечера отдыха, развлекательно — игровые, спортивные и познавательные программы для различных возрастных и социальных групп населения, принимают участие в организации досуга жителей п. Плодового Железнодорожного района.

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
