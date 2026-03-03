Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Ульяновска Кинотеатры ДК с. Белый Ключ

ДК с. Белый Ключ

Ульяновск
Адрес
г. Ульяновск, ул. Ленина 42
Телефон

+7 (8422) 35-05-04

Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Здание Дома культуры в селе Белый Ключ введено в эксплуатацию в 1981 году.

Здесь ежегодно проводится более 140 ярких, интересных и запоминающихся мероприятий, на которых присутствуют более 8 000 зрителей.

В настоящее время в Доме Культуры работают 11 клубных формирований и любительских объединений для всех категорий граждан, в которых занимаются более 190 человек. Представлены следующие направления: хореография, вокал, театр, фитнес, шахматы, занятия подготовки к школе, занятия по английскому языку, тхэквондо, клуб физической подготовки, клуб для ветеранов, любительское объединение для взрослых, клуб любителей тенниса.

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
