Здание Дома культуры в селе Белый Ключ введено в эксплуатацию в 1981 году.

Здесь ежегодно проводится более 140 ярких, интересных и запоминающихся мероприятий, на которых присутствуют более 8 000 зрителей.

В настоящее время в Доме Культуры работают 11 клубных формирований и любительских объединений для всех категорий граждан, в которых занимаются более 190 человек. Представлены следующие направления: хореография, вокал, театр, фитнес, шахматы, занятия подготовки к школе, занятия по английскому языку, тхэквондо, клуб физической подготовки, клуб для ветеранов, любительское объединение для взрослых, клуб любителей тенниса.