Здание Дома культуры было введено в эксплуатацию в 1969 году. Учреждение занимает часть здания на 1-м и 2-м этажах. В 2010 году Дом культуры стал структурным подразделением Централизованной клубной системы.

Дом культуры поселка Пригородного ежегодно проводит более 130 ярких, интересных и запоминающихся мероприятий, на которых присутствуют более 6 000 зрителей.

Действуют коллективы художественной самодеятельности, любительские объединения по таким направлениям, как: вокальное; театральное; просветительское; оздоровительное; работа с ветеранами.

Большое внимание уделяется созданию благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей поселка. Проводятся мероприятия социально-культурного, просветительского, оздоровительного, профилактического и развлекательного характера, доступные для широких слоев населения.

Дом культуры поселка Пригородного живет насыщенной творческой жизнью и активно участвует в социально значимых событиях города Ульяновска: фестивалях, ярмарках, государственных и профессиональных праздниках.