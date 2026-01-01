Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Ульяновска Кинотеатры ДК с. Отрада

ДК с. Отрада

Ульяновск
Адрес
г. Ульяновск, с. Отрада, ул. Мира 9
Показать на карте
Телефон

+7 (8422) 31-61-16

Позвонить
В избранное Уже в избранном

Сеть

Премьер зал

О кинотеатре

Здание введено в эксплуатацию в 1972 году. В 2010 году Дом культуры стал филиалом Централизованной клубной системы Ульяновска. Дом культуры работает над сохранением и продвижением лучших культурных традиций духовного и творческого развития всех слоев населения села, удовлетворением их интересов и проведением активного досуга и отдыха. Здесь действуют 5 творческих клубных формирований различной направленности: театральной, вокальной, социокультурной (для ветеранов), волонтерской (для молодежи), оздоровительной. Деятельность Дома культуры с. Отрада сегодня — это реализация культурно-досуговых потребностей населения. Для этого сотрудники проводят как традиционные народные массовые праздники и мероприятия («Масленица», Праздник Русской Березки, Пасха, День Победы, День города и др.), так и мероприятия современных форм и направлений («День Кваса», кулинарные поединки, день Молодежи, интерактивные интернет-конкурсы).

мало голосов Оцените
0 голосов
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0 голосов
Оцените
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Легенды
Легенды
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие
3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи
На 8 марта — обязательно: что ждать от весенней комедии «Тюльпаны» — смешно уже в первые 10 секунд трейлера
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
Брагин и Шибанов по-голливудски: 4 детективных сериала на замену, успеете глянуть до «Первого отдела 6»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше