Здание введено в эксплуатацию в 1972 году. В 2010 году Дом культуры стал филиалом Централизованной клубной системы Ульяновска. Дом культуры работает над сохранением и продвижением лучших культурных традиций духовного и творческого развития всех слоев населения села, удовлетворением их интересов и проведением активного досуга и отдыха. Здесь действуют 5 творческих клубных формирований различной направленности: театральной, вокальной, социокультурной (для ветеранов), волонтерской (для молодежи), оздоровительной. Деятельность Дома культуры с. Отрада сегодня — это реализация культурно-досуговых потребностей населения. Для этого сотрудники проводят как традиционные народные массовые праздники и мероприятия («Масленица», Праздник Русской Березки, Пасха, День Победы, День города и др.), так и мероприятия современных форм и направлений («День Кваса», кулинарные поединки, день Молодежи, интерактивные интернет-конкурсы).