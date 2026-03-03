Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Улан-Удэ, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Улан-Удэ
Кинотеатры
People’s Cinema
Расписание сеансов кинотеатра «People’s Cinema»
Расписание сеансов кинотеатра «People’s Cinema»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Сегодня
3
Завтра
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
22:25
от 500 ₽
00:40
от 500 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
16:05
от 500 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
17:25
от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
22:40
от 500 ₽
01:05
от 500 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
17:20
от 500 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
20:55
от 500 ₽
01:15
от 500 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
20:20
от 500 ₽
Мой друг
драма, приключения
2026, Россия
2D
16:50
от 500 ₽
Примат
ужасы
2026, США
2D
22:50
от 500 ₽
01:20
от 550 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
2D
18:45
от 500 ₽
Сеть
документальный
2026, Россия
2D
17:30
от 500 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
21:25
от 500 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
15:30
от 500 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
19:20
от 500 ₽
23:40
от 500 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Чарли чудо-пёс
Отзывы
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667