Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Улан-Удэ Кинотеатры People’s Cinema Расписание сеансов кинотеатра «People’s Cinema»

Расписание сеансов кинотеатра «People’s Cinema»

Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:25 от 500 ₽ 00:40 от 500 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
16:05 от 500 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
17:25 от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
22:40 от 500 ₽ 01:05 от 500 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
17:20 от 500 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
20:55 от 500 ₽ 01:15 от 500 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
20:20 от 500 ₽
Мой друг
Мой друг драма, приключения 2026, Россия
2D
16:50 от 500 ₽
Примат
Примат ужасы 2026, США
2D
22:50 от 500 ₽ 01:20 от 550 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
2D
18:45 от 500 ₽
Сеть
Сеть документальный 2026, Россия
2D
17:30 от 500 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
21:25 от 500 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
15:30 от 500 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
19:20 от 500 ₽ 23:40 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Чарли чудо-пёс
Чарли чудо-пёс
2026, Канада, анимация, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи
Фамилии знакомые, лица новые: при чём тут «Игра престолов» и кто есть кто в «Рыцаре Семи королевств»
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше