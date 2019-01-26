Кинотеатр People’s Cinema в Улан-Удэ — это современный мультиплекс, расположенный в развлекательном центре People's Park. Основная зрительская аудитория — жители Октябрьского района города.

В мультиплексе имеется 7 комфортных залов, одновременно вмещающих почти 1000 зрителей. В четырех из них проходят кинопоказы в формате 3D, в пятом, самом вместительном (на 396 мест) — в революционном формате 4D IMAX. Зал IMAX — это лучшее кинооборудование и акустика, огромный (24x12,5 м) вогнутый экран, мягкие эргономичные кресла.

В кинотеатре «Пиплс Синема» зрителей ждет широчайший репертуар фильмов, просторные кинозалы, звуковые спецэффекты, особо качественное изображение — вы максимально прочувствуете эффект IMAX Experience (погружение в действие, происходящее на экране).

В фойе кинотеатра находится консешн-бар с хорошим выбором попкорна и прохладительных напитков, зона фаст-фуда, игровые автоматы.

