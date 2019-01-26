Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Улан-Удэ Кинотеатры People’s Cinema

Улан-Удэ
Адрес
Улан-Удэ, ул, Жердева, 136/1
Телефон

+7 (3012) 42-68-88

Билеты от 200 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр People’s Cinema в Улан-Удэ — это современный мультиплекс, расположенный в развлекательном центре People's Park. Основная зрительская аудитория — жители Октябрьского района города.

В мультиплексе имеется 7 комфортных залов, одновременно вмещающих почти 1000 зрителей. В четырех из них проходят кинопоказы в формате 3D, в пятом, самом вместительном (на 396 мест) — в революционном формате 4D IMAX. Зал IMAX — это лучшее кинооборудование и акустика, огромный (24x12,5 м) вогнутый экран, мягкие эргономичные кресла.

В кинотеатре «Пиплс Синема» зрителей ждет широчайший репертуар фильмов, просторные кинозалы, звуковые спецэффекты, особо качественное изображение — вы максимально прочувствуете эффект IMAX Experience (погружение в действие, происходящее на экране).
В фойе кинотеатра находится консешн-бар с хорошим выбором попкорна и прохладительных напитков, зона фаст-фуда, игровые автоматы.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр People’s Cinema онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Есть сканнер билетов
IMAX
Расписание сеансов в кинотеатре People’s Cinema
Выживший
Выживший
Сегодня 1 сеанс
19:30 от 500 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 2 сеанса
22:25 от 500 ₽ 00:40 от 500 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
12:35 от 400 ₽ 16:05 от 500 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
11:25 от 400 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Лидия Ким 26 января 2019, 17:52
Зал хороший,современный, удобные кресла. Но при всем этом такое впечатление , что работа контролеров заключается только в проверке билетов7 Никто не… Читать дальше…
Артём Павлов 16 октября 2020, 15:29
Лучший кинотеатр в городе, билеты дороже, но их стоимость полностью окупается. Нет проблем с пленкой как в Capital Moll, удобные залы по сравнению с… Читать дальше…
Фильмы в кинотеатре People’s Cinema

Выживший
Выживший драма, триллер 2024, США
2D
19:30 от 500 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:25 от 500 ₽ 00:40 от 500 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
12:35 от 400 ₽ 16:05 от 500 ₽
