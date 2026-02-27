Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Панорама»

Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:10 от 190 ₽ 17:00 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
23:15 от 170 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
09:00 от 170 ₽ 12:55 от 200 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
15:05 от 220 ₽ 21:15 от 300 ₽
