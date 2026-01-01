Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
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Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Мандалорец и Грогу
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика, семейный
Кощей. Тайна живой воды
Отзывы
2026, Россия, анимация
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Лео и Тиг. Дорога на Байкал
Отзывы
2026, Россия, анимация
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
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