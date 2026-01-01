Оповещения от Киноафиши
Сеть кинотеатров «Киномакс»  - является одной из лидирующих федеральных компаний в сфере кинопоказа в России. Успех данной сети - это результат многолетнего труда и применения новейших технологий в сфере развлечений.

«Киномакс» — это комфортабельные кинозалы, отличный и разнообразный репертуар, доступные цены для посетителей. К услугам гостей - просмотр фильмов в цифровых форматах (2D и 3D), кинобары и кафетерии. В кинотеатрах сети «Киномакс» можно хорошо провести вечер с семьей или близкими друзьями.

Астрахань, Владивосток, Владимир, Волгоград, Волжский, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Киров, Краснодар, Красноярск, Липецк, Москва, Пермь, Пушкино, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Тамбов, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль
Киномакс
ул. Розы Люксембург, д. 73
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Титаник
Титаник
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
