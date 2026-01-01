Оповещения от Киноафиши
Сеть кинотеатров Киномакс в Астрахани

О сети

Сеть кинотеатров «Киномакс»  - является одной из лидирующих федеральных компаний в сфере кинопоказа в России. Успех данной сети - это результат многолетнего труда и применения новейших технологий в сфере развлечений.

«Киномакс» — это комфортабельные кинозалы, отличный и разнообразный репертуар, доступные цены для посетителей. К услугам гостей - просмотр фильмов в цифровых форматах (2D и 3D), кинобары и кафетерии. В кинотеатрах сети «Киномакс» можно хорошо провести вечер с семьей или близкими друзьями.

Кинотеатры
Киномакс
Вокзальная пл., 13, ТРЦ «Ярмарка», 3 этаж
День кино / Киномакс

Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Скидка учащимся / Киномакс

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 140 рублей. Групповая скидка - 15%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионные билеты / Киномакс

Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
