Сеть кинотеатров «Киномакс» - является одной из лидирующих федеральных компаний в сфере кинопоказа в России. Успех данной сети - это результат многолетнего труда и применения новейших технологий в сфере развлечений.
«Киномакс» — это комфортабельные кинозалы, отличный и разнообразный репертуар, доступные цены для посетителей. К услугам гостей - просмотр фильмов в цифровых форматах (2D и 3D), кинобары и кафетерии. В кинотеатрах сети «Киномакс» можно хорошо провести вечер с семьей или близкими друзьями.
Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.