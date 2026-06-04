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Киномакс

Томск
Адрес
г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 73
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Киномакс

О кинотеатре

Кинотеатр "Киномакс" в Томске – это 6 стильных залов повышенной комфортности на 1181 место, оснащенных немецким оборудованием Christie и акустической системой Dolby Digital.

“Киномакс” в г. Томске также отличает наличие VIP-зала ,который оснащен креслами, отвечающими современным требованиям и стандартам, выполненными в эргономичной классической форме, предоставляющими максимальный комфорт для тела человека, в зале работает бар.

"Киномакс" в Томске также оборудован современным залом IMAX, который спроектирован и построен "с нуля" в полном соответствии с требованиями к геометрии зала и формату экрана. Это выгодно отличает зал IMAX в Томске от залов IMAX, полученных простым переоборудованием обычных залов, т.к. позволяет достичь максимального "эффекта IMAX" за счет уникальной для IMAX геометрии зала. 


На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Киномакс» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
IMAX
VIP
Парковка
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Киномакс
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 1 сеанс
20:40 от 800 ₽ ...
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2
Сегодня 1 сеанс
21:00 от 500 ₽ ...
Закулисье реальности
Закулисье реальности
Сегодня 2 сеанса
20:10 от 550 ₽ 22:10 от 550 ₽ ...
Майкл
Майкл
Сегодня 3 сеанса
20:35 от 550 ₽ 21:40 от 450 ₽ 22:40 от 800 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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Фильмы в кинотеатре Киномакс

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 ср 10 вс 14 ср 17 вс 21 вс 28
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
20:40 от 800 ₽
Дьявол носит Prada 2
Дьявол носит Prada 2 комедия, драма 2026, США
2D
21:00 от 500 ₽
Закулисье реальности
Закулисье реальности ужасы, фантастика 2026, США
2D
20:10 от 550 ₽ 22:10 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Грязные деньги
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