Кинотеатр "Киномакс" в Томске – это 6 стильных залов повышенной комфортности на 1181 место, оснащенных немецким оборудованием Christie и акустической системой Dolby Digital.

“Киномакс” в г. Томске также отличает наличие VIP-зала ,который оснащен креслами, отвечающими современным требованиям и стандартам, выполненными в эргономичной классической форме, предоставляющими максимальный комфорт для тела человека, в зале работает бар.

"Киномакс" в Томске также оборудован современным залом IMAX, который спроектирован и построен "с нуля" в полном соответствии с требованиями к геометрии зала и формату экрана. Это выгодно отличает зал IMAX в Томске от залов IMAX, полученных простым переоборудованием обычных залов, т.к. позволяет достичь максимального "эффекта IMAX" за счет уникальной для IMAX геометрии зала.



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