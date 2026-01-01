Оповещения от Киноафиши
Киномакс
г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 73
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
18:40
от 800 ₽
19:00
от 450 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
18:50
от 550 ₽
23:00
от 550 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
19:30
от 500 ₽
2D, VIP
21:00
от 800 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Титаник
Рецензия
Отзывы
1997, США, мелодрама, драма, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
