Киномакс г. Томск, ул. Розы Люксембург, д. 73
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
18:40 от 800 ₽ 19:00 от 450 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
18:50 от 550 ₽ 23:00 от 550 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
19:30 от 500 ₽
2D, VIP
21:00 от 800 ₽
Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино
