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Сеть кинотеатров Киномакс в Волжском

Волжский
О сети

Сеть кинотеатров «Киномакс»  - является одной из лидирующих федеральных компаний в сфере кинопоказа в России. Успех данной сети - это результат многолетнего труда и применения новейших технологий в сфере развлечений.

«Киномакс» — это комфортабельные кинозалы, отличный и разнообразный репертуар, доступные цены для посетителей. К услугам гостей - просмотр фильмов в цифровых форматах (2D и 3D), кинобары и кафетерии. В кинотеатрах сети «Киномакс» можно хорошо провести вечер с семьей или близкими друзьями.

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Кинотеатры
Киномакс
ул. Александрова, 18а, ТРК «Волга-молл»
6 отзывов
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