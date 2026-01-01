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Сеть кинотеатров Киномакс в Владимире

Владимир
О сети

Сеть кинотеатров «Киномакс»  - является одной из лидирующих федеральных компаний в сфере кинопоказа в России. Успех данной сети - это результат многолетнего труда и применения новейших технологий в сфере развлечений.

«Киномакс» — это комфортабельные кинозалы, отличный и разнообразный репертуар, доступные цены для посетителей. К услугам гостей - просмотр фильмов в цифровых форматах (2D и 3D), кинобары и кафетерии. В кинотеатрах сети «Киномакс» можно хорошо провести вечер с семьей или близкими друзьями.

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Астрахань, Владивосток, Волгоград, Волжский, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Киров, Краснодар, Красноярск, Липецк, Москва, Пермь, Пушкино, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Тамбов, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск, Ярославль
Кинотеатры
Киномакс-Буревестник
просп. Ленина, 29
2 отзыва
Киномакс-РусьКино Владимир
Суздальский проспект, 8
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Скидки в сети
День кино / Киномакс-Буревестник

Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионные билеты / Киномакс-Буревестник

Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Скидка учащимся / Киномакс-Буревестник

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 130 рублей. Групповая скидка - 10%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
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