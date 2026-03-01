Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Mori Cinema»

Расписание сеансов кинотеатра «Mori Cinema»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
11:15 от 480 ₽ 13:45 от 550 ₽ 15:10 от 620 ₽ 17:40 от 650 ₽ 19:00 от 620 ₽ 21:30 от 650 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:55 от 490 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
10:55 от 400 ₽ 13:35 от 440 ₽ 18:45 от 540 ₽ 21:25 от 540 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
11:05 от 480 ₽ 13:55 от 520 ₽ 16:45 от 620 ₽ 19:35 от 620 ₽ 22:25 от 620 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:45 от 350 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2 приключения, анимация, комедия 2025, США
2D
10:30 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
15:05 от 520 ₽ 19:50 от 520 ₽ 22:20 от 520 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:50 от 420 ₽ 16:00 от 520 ₽ 18:20 от 520 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
20:30 от 490 ₽ 22:35 от 490 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
13:10 от 390 ₽ 22:00 от 490 ₽
Пираты Карибского моря: На странных берегах
Пираты Карибского моря: На странных берегах боевик, комедия, приключения 2011, США
2D
15:30 от 390 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 400 ₽ 11:25 от 400 ₽ 12:40 от 440 ₽ 13:40 от 440 ₽ 15:00 от 540 ₽ 16:25 от 540 ₽ 17:20 от 540 ₽ 18:15 от 540 ₽ 19:40 от 540 ₽ 20:35 от 540 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
10:50 от 350 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
22:50 от 490 ₽
Человек-бензопила. Фильм
Человек-бензопила. Фильм аниме 2026, Япония
2D
17:30 от 490 ₽
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
