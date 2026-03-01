Оповещения от Киноафиши
Mori Cinema
Расписание сеансов кинотеатра «Mori Cinema»
Расписание сеансов кинотеатра «Mori Cinema»
Торговый центр
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
11:15
от 480 ₽
13:45
от 550 ₽
15:10
от 620 ₽
17:40
от 650 ₽
19:00
от 620 ₽
21:30
от 650 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
22:55
от 490 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
10:55
от 400 ₽
13:35
от 440 ₽
18:45
от 540 ₽
21:25
от 540 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
11:05
от 480 ₽
13:55
от 520 ₽
16:45
от 620 ₽
19:35
от 620 ₽
22:25
от 620 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:45
от 350 ₽
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
2D
10:30
от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
15:05
от 520 ₽
19:50
от 520 ₽
22:20
от 520 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:50
от 420 ₽
16:00
от 520 ₽
18:20
от 520 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
20:30
от 490 ₽
22:35
от 490 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
13:10
от 390 ₽
22:00
от 490 ₽
Пираты Карибского моря: На странных берегах
боевик, комедия, приключения
2011, США
2D
15:30
от 390 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:20
от 400 ₽
11:25
от 400 ₽
12:40
от 440 ₽
13:40
от 440 ₽
15:00
от 540 ₽
16:25
от 540 ₽
17:20
от 540 ₽
18:15
от 540 ₽
19:40
от 540 ₽
20:35
от 540 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
10:50
от 350 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
22:50
от 490 ₽
Человек-бензопила. Фильм
аниме
2026, Япония
2D
17:30
от 490 ₽
