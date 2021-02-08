Кинотеатр «Mori Cinema» в Тольятти расположен по адресу Автозаводское ш., д. 6.

Мультиплекс «MORI CINEMA» любят посещать настоящие ценители хороших фильмов. Здание вмещает в себя восемь просторных кинозалов с общим количеством – 1237 посадочных мест. Здесь показывают мировые премьеры фильмов в форматах: 3D и 2D, IMAX, IMAX 3D, IMAX HFR 3D. Восьмой зал IMAX предусматривает 278 посадочных мест, в нем проходят киносеансы снятые только на камеры IMAX или переведенные в IMAX формат. Высота экрана составляет - 9, 2 метра, а ширина – 17, 2 метра.

Каждый зал оснащен кинопроектором Christie и современной звуковой системой DolbyDigitalSurround, что обеспечивает яркое и четкое изображения. Мягкие комфортные кресла с регулирующей спинкой обеспечивают максимальное удобство для людей с любой комплектацией.

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