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Киноафиша Тольятти Кинотеатры Mori Cinema

Mori Cinema

Тольятти
Адрес
г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 6, ТРЦ «Парк Хаус»
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Билеты от 350 ₽
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MORI CINEMA
ТРК
Расположен в ТРЦ «Парк Хаус»

О кинотеатре

Кинотеатр «Mori Cinema» в Тольятти расположен по адресу Автозаводское ш., д. 6.
Мультиплекс «MORI CINEMA»  любят посещать настоящие ценители хороших фильмов. Здание вмещает в себя восемь просторных кинозалов с общим количеством – 1237 посадочных мест. Здесь показывают мировые премьеры фильмов в форматах: 3D и 2D, IMAX, IMAX 3D, IMAX HFR 3D.  Восьмой зал IMAX предусматривает 278 посадочных мест, в нем проходят киносеансы снятые только на камеры IMAX или переведенные в IMAX формат.  Высота экрана составляет - 9, 2 метра, а ширина – 17, 2 метра.
Каждый зал оснащен кинопроектором Christie и современной звуковой системой DolbyDigitalSurround, что обеспечивает яркое и четкое изображения. Мягкие комфортные кресла с регулирующей спинкой обеспечивают максимальное удобство для людей с любой комплектацией.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «MoriCinema»  онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Парковка
8.3 Оцените
20 голосов
Билеты от 350 ₽
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Mori Cinema
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
19:05 от 520 ₽ ...
Грязные деньги
Грязные деньги
Сегодня 5 сеансов
13:25 от 400 ₽ 15:35 от 440 ₽ 17:40 от 440 ₽ 19:45 от 540 ₽ ...
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
Сегодня 1 сеанс
18:10 от 490 ₽ ...
День рождения
День рождения
Сегодня 1 сеанс
22:50 от 490 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Любовь Правосудова 8 февраля 2021, 18:44
Добрый день!
Я пенсионер. 26 января мне продали билет на фильм за 120 руб вместо 70 руб (по льготе) Получается льготы НЕ РАБОТАЮТ((
User 12 августа 2021, 14:15
Хотела узнать кинотеатр уже работает???
Отзывы Написать отзыв
20 голосов
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Оцените

Фильмы в кинотеатре Mori Cinema

Сегодня 4 Завтра 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10 чт 11 пт 12 сб 13 вс 14 ср 24 ср 1
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
3D
19:05 от 520 ₽
Грязные деньги
Грязные деньги боевик, триллер 2025, Великобритания / США
2D
13:25 от 400 ₽ 15:35 от 440 ₽ 17:40 от 440 ₽ 19:45 от 540 ₽ 21:50 от 540 ₽
Дени и Мэни в кино!
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2D
18:10 от 490 ₽
Полное расписание и билеты
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Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Грязные деньги
Грязные деньги
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Обсессия
Обсессия
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