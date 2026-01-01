ТРЦ «Парк Хаус» - это крупный двухуровневый торгово-развлекательный центр в Тольятти площадью более 70 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Парк Хаус» расположен в центральном районе Тольятти на пересечении улицы Александра Кудашеева и Автозаводского шоссе – одной из основных транспортных магистралей города.



На территории торгового центра «Парк Хаус» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Gloria Jeans, Maag, Ecru, Dub, Modis, Терранова, Befree, Calzedonia, «Твое», NOUN, Incanto, TOMMY HILFIGER, MUSTANG, Zarina, Zolla, Colin's, Zimaletto, BGLS, CALVIN KLEIN JEANS, ELIS | LALIS, Elegance, Koton, LIME, «Эгоист», Caterina Leman, и др.)



К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (SneakerBox, AMAZING RED и др.), магазин товаров для дома («Аскона», Kuchenland Home и др.), магазин подарков и аксессуаров, фирменные магазины техники (Ostore, HAIER, Эльдорадо), популярные магазины детских товаров (Acoola, и др.), магазины парфюмерии и косметики («Л'Этуаль», Yves Rocher и др.), ювелирные салоны (MUIZ, SUNLIGHT, SOKOLOV и др.), магазин часов, туристическое агентство, книжный магазин, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «МТС», «Tele2», «Билайн» и др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, студия маникюра, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «Альфа-банк» и др.), отделение банка «Авангард», зоомагазин, комната матери и ребенка, аптека, ателье, МФЦ «Мои документы» и многое другое.



Кроме того, в ТРЦ «Парк Хаус» функционируют современный многозальный кинотеатр «MoriCinema», продовольственный гипермаркет «Ашан», мебельные магазины, супермаркет товаров для детей «Детский Мир», супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивных товаров «Спортмастер», детская игровая площадка «Vanana Park» и батутный парк «Паук Парк».



Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено множество кафе и ресторанов (Rostic's, «БАЛКАН PLACE&GRILL», Белый Фартук, Бургер Кинг, Выручай, «Додо Пицца», «Дом Кофе», «Какао’Мама», «Кантата», «Кофейная студия», «Мастерская вкуса Chili», «Мороженое от Палыча», «Мясберри», «Сварка», «Тальятелло», «Ташир пицца», «Coffee Like», «Hi Boba», «Little hanoi», «Marmeladno», «Nut Fruit», «TRIMANGO», «Vлаvаше»).



Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Парк Хаус» есть бесплатная автомобильная парковка на 1500 машиномест.