Расписание сеансов кинотеатра «Каро 8 Аура»

Расписание сеансов кинотеатра «Каро 8 Аура»

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
21:30 от 280 ₽ 23:00 от 280 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
15:40 от 550 ₽ 21:00 от 550 ₽ 23:50 от 550 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:20 от 440 ₽ 14:30 от 550 ₽ 18:20 от 550 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:00 от 550 ₽ 20:05 от 550 ₽ 21:50 от 550 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
11:15 от 440 ₽ 13:35 от 550 ₽ 16:35 от 550 ₽ 20:30 от 550 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
19:25 от 550 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
10:45 от 440 ₽ 18:35 от 550 ₽ 22:45 от 550 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
13:20 от 550 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери мелодрама, приключения 2025, Кыргызстан / Россия
2D
10:50 от 440 ₽ 12:20 от 550 ₽ 14:40 от 550 ₽ 17:00 от 550 ₽ 19:20 от 550 ₽ 21:40 от 550 ₽ 23:25 от 550 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:15 от 440 ₽ 11:10 от 440 ₽ 11:50 от 440 ₽ 12:40 от 550 ₽ 13:05 от 550 ₽ 13:45 от 550 ₽ 14:25 от 550 ₽ 15:05 от 550 ₽ 15:40 от 550 ₽ 16:20 от 550 ₽ 17:00 от 550 ₽ 17:40 от 550 ₽ 18:15 от 550 ₽ 18:55 от 550 ₽
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
2D
20:50 от 550 ₽ 23:50 от 550 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
16:00 от 550 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
21:20 от 550 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
19:00 от 550 ₽ 23:35 от 550 ₽
