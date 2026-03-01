Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сургута
Кинотеатры
Каро 8 Аура
Расписание сеансов кинотеатра «Каро 8 Аура»
Расписание сеансов кинотеатра «Каро 8 Аура»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Торговый центр
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
21:30
от 280 ₽
23:00
от 280 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
15:40
от 550 ₽
21:00
от 550 ₽
23:50
от 550 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:20
от 440 ₽
14:30
от 550 ₽
18:20
от 550 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:00
от 550 ₽
20:05
от 550 ₽
21:50
от 550 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
11:15
от 440 ₽
13:35
от 550 ₽
16:35
от 550 ₽
20:30
от 550 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
19:25
от 550 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
10:45
от 440 ₽
18:35
от 550 ₽
22:45
от 550 ₽
Мой дед
приключения, семейный
2025, Россия
2D
13:20
от 550 ₽
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
мелодрама, приключения
2025, Кыргызстан / Россия
2D
10:50
от 440 ₽
12:20
от 550 ₽
14:40
от 550 ₽
17:00
от 550 ₽
19:20
от 550 ₽
21:40
от 550 ₽
23:25
от 550 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:15
от 440 ₽
11:10
от 440 ₽
11:50
от 440 ₽
12:40
от 550 ₽
13:05
от 550 ₽
13:45
от 550 ₽
14:25
от 550 ₽
15:05
от 550 ₽
15:40
от 550 ₽
16:20
от 550 ₽
17:00
от 550 ₽
17:40
от 550 ₽
18:15
от 550 ₽
18:55
от 550 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
20:50
от 550 ₽
23:50
от 550 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
16:00
от 550 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
21:20
от 550 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
19:00
от 550 ₽
23:35
от 550 ₽
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Астрал. Амулет зла
Отзывы
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
