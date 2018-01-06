Оповещения от Киноафиши
Alena Yuzhakova
6 января 2018, 19:04
Отвратительно!!!! Как работа обслуживающего персонала кафе при кинотеатре, так и самого кинотеатра! Мало того что персонал грубит, на стендах не достоверная информация, вводящая людей в заблуждение, ещё и кассиры оставляют свои рабочие места когда захотят, не смотря на доводы, о начале сеанса и о том, что ребенок в зале ждёт один. Зал перед сеансом не убрали, такое ощущение, что в свинарнике фильм смотрели. Просмотр фильма оставил только отрицательные эмоции, за такие деньги хотелось других. Ни кому не порекомендую и даже наоборот!!! Посещайте другие кинотеатры!!!!
Люди цените себя и свое время!!! Не тратьте его на негатив!!!
6 января 2018, 19:04
2
1
Ответить
Киноафиша.инфо
8 января 2018, 13:17
в ответ на сообщение
Alena Yuzhakova от 6 января 2018, 19:04
Добрый день! Спасибо за честный отзыв, мы обязательно передадим его представителям кинотеатра.
8 января 2018, 13:17
0
0
Ответить
Юлия Крупенина
24 февраля 2019, 09:09
Ужастно,что реклама даже перед детским мультиком реклама 20 минут,она детя мешает и так иногла 1,40 мультик еще и реклама 20 минут.Купили билет на 10:45,мультик начался вс11:05.Просто кошмар
24 февраля 2019, 09:09
1
0
Ответить
Егор Соловьёв
4 марта 2019, 18:06
в ответ на сообщение
Юлия Крупенина от 24 февраля 2019, 09:09
Оценка
это везде так. на моей памяти было только 1 раз перед показом 3-5 трейлера.
4 марта 2019, 18:06
0
0
Ответить
Соня Пономарёва
28 марта 2019, 17:36
Оценка
персонал не пустил в зал с едой. сказал «либо оставляйте, либо ешьте здесь. в зал я вас не пущу» единственный раз, когда, не предупреждая, не пустили в зал со своей едой. пришлось есть рядом с залом. в итоге опоздали на фильм на 20 минут. спасибо большое!!)))🤪👍🏻👍🏻👍🏻😋
28 марта 2019, 17:36
3
0
Ответить
Александра Трофимова
28 марта 2019, 17:44
Оценка
персонал не пустил нас в зал со своей едой, сказали «либо выкидываете, либо ешьте тут, в зал не пущу». до этого нас никто не предупредил, и когда контроллер проверял билеты, ничего не сказал по поводу еды. пропустили 20 минут фильма. спасибо, нам очень понравилась приветливость сотрудников, которые смотрели прямо на нас, пока мы ели картошку, было очень вкусно! 👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼
28 марта 2019, 17:44
3
1
Ответить
Ника Ёлкина
26 декабря 2019, 12:51
Оценка
ЦЕНЫ НА ПОПКОРН ПОЗОР!!! ЗА 200 ГРАММ 430 РУБ... А ЗА 500 ГР 530 РУБ... НЕ МНОГО ?? В ИНТЕРНЕТЕ ПРОПИАРИЛА ВАС... ПОЗОРИЩЕ !!!!
26 декабря 2019, 12:51
2
0
Ответить
help86
22 февраля 2020, 19:08
Оценка
Добрый вечер! С женой пришли на просмотр фильма Джентльмены, 8 ряд 8 и 9 место. 8 место на котором я в данный момент сижу и пишу данный отзыв очень не комфортное. Пробег у этого сиденья наверное двести миллионов человек за месяц. Пружины расцеловали всю задницу, боюсь когда встану чтобы пружина не подцепила копчик. Очень прошу, смените сидушку!
22 февраля 2020, 19:08
1
0
Ответить
help86
22 февраля 2020, 19:10
в ответ на сообщение
help86 от 22 февраля 2020, 19:08
Оценка
Забыл... 6 зал.
22 февраля 2020, 19:10
1
0
Ответить
Aisha Avezova
6 июля 2023, 01:09
Оценка
Это просто ужас , ходили в кино , взяли поп корн он был не свежий , невозможно было его есть , в конце фильма вышли , хотела вернуть а на кассе уже никого не было ..
6 июля 2023, 01:09
1
0
Ответить
Aisha Avezova
6 июля 2023, 01:11
в ответ на сообщение
Aisha Avezova от 6 июля 2023, 01:09
Оценка
Поп кор так и не поели и оставили на кассе .. отдали 600 рублей не за что ..
6 июля 2023, 01:11
1
0
Ответить
Aisha Avezova
6 июля 2023, 01:14
Оценка
Хотелось бы что бы вернули деньги .
6 июля 2023, 01:14
1
1
Ответить
Билал Алиев
29 июля 2025, 10:03
Оценка
Обращение к сотрудникам кинотеатра, узнал информацию о том, что вы не впускаете людей со своей едой вопрос на каком основании? По законодательству кинотеатры не вправе навязывать зрителям дополнительные услуги, в том числе покупку еды и напитков в кинобаре. Поэтому посетителей обязаны пропустить со своей едой. По закону посетители имеют право приносить еду и напитки с собой. Обращаюсь к людям если вам это не помогло пишите жалобу в Роспотребнадзор или прокуратуру
29 июля 2025, 10:03
2
0
Ответить
Камилла М
30 октября 2025, 15:24
Оценка
Сотрудники не дружелюбные 👎🏻
30 октября 2025, 15:24
2
0
Ответить
Вера Зинатова
30 октября 2025, 15:28
Оценка
сотрудники ужасные, если работаете, работайте без агресии. Троих девочек пересадили на места по два человека. 👎🏿
30 октября 2025, 15:28
2
0
Ответить
Ирина Михайличенко
18 января 2026, 05:34
Оценка
Прекрасно провела вечер,посмотрела очередной фильм.Прекрасный персонал не смотря на то,что здесь пишут.А вот люди свиньи ,оставляют после себя столько грязи,просто ужас.Настоящая помойка естественно за всеми сразу не уберёшь.Терпенья вам работники,,Кино,,
18 января 2026, 05:34
0
0
Ответить
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Авторизация по e-mail