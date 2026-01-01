Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сургута Кинотеатры Каро 8 Аура ТРЦ «Аура»

ТРЦ «Аура»

ТРЦ «Аура»
Адрес
г. Сургут, Нефтеюганское ш., д. 1
Показать на карте
Телефон

+7 (3462) 27-02-70

Позвонить
Фотографии ТРЦ «Аура»

ТРЦ «Аура» - крупный торгово-развлекательный центр в Сургуте площадью более 95 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Аура» расположен в Северном жилом районе Сургута на пересечении Нефтеюганского шоссе и Аэрофлотской улицы, в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

На территории торгового центра «Аура» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Zara, Massimo Dutti, Pull &Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Reserved, Terranova, H&M, Calvin Klein Jeans, Perfetta, The Windsor Knot, Mango, Max Mara, Max&Co, New Yorker, Thomas Munz, Befree, O’Stin, ELC, Respect, Lady Collection, Kira Plastinia, Milavitsa, Clarks и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas, Reebok и др.), магазин товаров для дома («Аскона» и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Mothercare и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (Swarovski и др.), магазин часов, туристическое агентство, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «Теле2», Связной» др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, студия загара и красоты, студия маникюра, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24», «Банк Открытие» и др.), аптека, авиа- и железнодорожная касса, химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Аура» функционируют современный многозальный кинотеатр «Каро Фильм», продовольственный гипермаркет «О`КЕЙ», супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивной одежды и товаров, супермаркет товаров для дома «Уютерра», виртуальный кинотеатр «7D Avatar» и парк развлечений «Космик» (боулинг, бильярд, игровые автоматы и др.).

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов (McDonald’s, Subway, Синнабон, Сушитерра, Juice Master, Grizzly, Дюжина, Шоколадница, Восточный Базар, Сбарро, KFC, Das Kolbas, Kebab Grill, Крошка-Картошка, Блинофф, New York Pizza, Burger King, Cherry Berry и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Аура» есть бесплатная автомобильная парковка на 2500 машиномест и велопарковка на 20 мест.

Адрес:
г. Сургут, Нефтеюганское ш., д. 1

Как добраться?
Добраться до ТРЦ «Аура» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Аура»

  • на автобусах № 24, 26, 27, 105
  • на маршрутных такси № 30, 95, 201, 202, 208

Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Аура»: 10.00 – 22.00;
Супермаркет «О`КЕЙ»: 08.00 – 00.00;
Кинотеатр «Каро Фильм»: пн – чт: 10.00 – 01.00, пт – вс: 10.00 – 03.00;
Виртуальный кинотеатр «7D Avatar»: 10.00 – 22.00;
Парк развлечений «Космик» (боулинг, бильярд, игровые автоматы и др.): пн – чт: 12.00 – 00.00, пт: 12.00 – 03.00, сб: 11.00 – 03.00, вс: 11.00 – 00.00;

Ресторан «Grizzly bar»: пн – чт, вс: 12.00 – 23.00, пт, сб: 12.00 – 00.00.

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
2025, Австралия, ужасы, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
