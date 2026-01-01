ТРЦ «Аура» - крупный торгово-развлекательный центр в Сургуте площадью более 95 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговые зоны, развлекательные площадки и современный мультиплекс. ТРЦ «Аура» расположен в Северном жилом районе Сургута на пересечении Нефтеюганского шоссе и Аэрофлотской улицы, в пешей доступности от остановок общественного транспорта.

На территории торгового центра «Аура» находится множество бутиков одежды, обуви и аксессуаров (Zara, Massimo Dutti, Pull &Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Reserved, Terranova, H&M, Calvin Klein Jeans, Perfetta, The Windsor Knot, Mango, Max Mara, Max&Co, New Yorker, Thomas Munz, Befree, O’Stin, ELC, Respect, Lady Collection, Kira Plastinia, Milavitsa, Clarks и др.) К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины спортивных товаров и одежды (adidas, Reebok и др.), магазин товаров для дома («Аскона» и др.), магазины подарков и аксессуаров, популярные магазины детских товаров (Mothercare и др.), магазины парфюмерии и косметики («Рив Гош» и др.), ювелирные салоны (Swarovski и др.), магазин часов, туристическое агентство, салон оптики, цветочный магазин, салоны сотовой связи и мобильной техники («Мегафон», «Теле2», Связной» др.), ювелирная мастерская, мастерская по ремонту обуви и часов, студия загара и красоты, студия маникюра, центр фотоуслуг, ателье, банкоматы («Сбербанк», «ВТБ 24», «Банк Открытие» и др.), аптека, авиа- и железнодорожная касса, химчистка и многое другое.

Кроме того, в ТРЦ «Аура» функционируют современный многозальный кинотеатр «Каро Фильм», продовольственный гипермаркет «О`КЕЙ», супермаркеты бытовой техники и электроники, супермаркет спортивной одежды и товаров, супермаркет товаров для дома «Уютерра», виртуальный кинотеатр «7D Avatar» и парк развлечений «Космик» (боулинг, бильярд, игровые автоматы и др.).

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей находится ресторанный дворик, где расположено несколько кафе и ресторанов (McDonald’s, Subway, Синнабон, Сушитерра, Juice Master, Grizzly, Дюжина, Шоколадница, Восточный Базар, Сбарро, KFC, Das Kolbas, Kebab Grill, Крошка-Картошка, Блинофф, New York Pizza, Burger King, Cherry Berry и др.).

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Аура» есть бесплатная автомобильная парковка на 2500 машиномест и велопарковка на 20 мест.

Адрес:

г. Сургут, Нефтеюганское ш., д. 1

Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Аура» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем до остановки «Аура»

на автобусах № 24, 26, 27, 105

на маршрутных такси № 30, 95, 201, 202, 208

Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Аура»: 10.00 – 22.00;

Супермаркет «О`КЕЙ»: 08.00 – 00.00;

Кинотеатр «Каро Фильм»: пн – чт: 10.00 – 01.00, пт – вс: 10.00 – 03.00;

Виртуальный кинотеатр «7D Avatar»: 10.00 – 22.00;

Парк развлечений «Космик» (боулинг, бильярд, игровые автоматы и др.): пн – чт: 12.00 – 00.00, пт: 12.00 – 03.00, сб: 11.00 – 03.00, вс: 11.00 – 00.00;

Ресторан «Grizzly bar»: пн – чт, вс: 12.00 – 23.00, пт, сб: 12.00 – 00.00.