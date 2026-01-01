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Сеть кинотеатров Мираж синема в Петрозаводске

Петрозаводск
О сети

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» - это 21 современный кинотеатр, 144 кинозала и широкая геолокация. Современное кинопроекционное и звуковое оборудование, просторные и стильно оформленные кинозалы, возможность просмотра фильмов в форматах 2D и 3D, собственная кухня.

Уникальные особенности кинотеатров сети позволят зрителям насладитья любимым фильмом в компании второй половинки или друзей.

В других городах
Архангельск, Великий Новгород, Колпино, Москва, Мурманск, Псков, Санкт-Петербург, Смоленск, Стерлитамак
Кинотеатры
Мираж Синема Лотос Plaza
Лесной просп., 47, ТРК «Лотос Plaza»
1 отзыв
Мираж Синема Макси
пр. Ленина, 14, ТРЦ «Макси»
4 отзыва
Все кинотеатры
Скидки в сети
ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ по 200 рублей / Мираж Синема Лотос Plaza

Акция «Фильмы недели» – билеты в кино по 200 рублей – действует с четверга по среду еженедельно. Фильмы, участвующие в акции «Фильмы недели», обозначены специальным значком на сайте сети "Мираж Синема".

Специальные предложения Для всех
ЗАЧЕТная скидка для студентов / Мираж Синема Лотос Plaza

Студент, лови халяву! Это реальный ЗАЧЕТ – 30% скидка на кино и 20% на попкорн с напитком! ЗАЧЕТная СКИДКА в Мираж Синема для студентов по вторникам и средам в течение всего дня! Главное – захвати в кинотеатр студенческий или зачетку! ● 30% СКИДКА НА БИЛЕТЫ В КИНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ √ при покупке билетов в кассах кинотеатров √ по вторникам и средам с первого до последнего сеанса (кроме праздничных дней) √ при предъявлении студенческого билета / зачетной книжки √ на стандартные места (не действует на VIP-места) √ на все фильмы √ не суммируется с другими акциями, льготами, специальными тарифами и предложениями √ скидка предоставляется владельцу студенческого билета. ● 20% СКИДКА НА КОМБО ПОПКОРН + НАПИТОК √ действует по вторникам и средам при условии покупки билетов в кино в кассах по акции «ЗАЧЕТная СКИДКА» и предъявлении студенческого билета / зачетной книжки. Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.

Студентам
Льгота «Многодетные семьи» / Мираж Синема Лотос Plaza

Многодетные семьи (3 и более детей) могут покупать билеты по фиксированное цене 150 руб. (предоставляется членам многодетных семей). Действует на фильмы с возрастными ограничениями «0+», «6+», «12+». Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготу. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.

Многодетным семьям
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