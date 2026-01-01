Оповещения от Киноафиши
Салют
469
км
Октябрь
с.Вадинск, ул. Ленина, 16а
5
600
км
Берлин Синема
просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
5
601
км
Салют
просп. Победы, 144, ТЦ «Салют»
5
604
км
Синема 5
просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
5
607
км
КИНО «Суворовский»
ул. Суворова, 144а
5
609
км
Современник
ул. Пушкина, 10
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
