Кинотеатр Салют (Пенза) на карте

Кинотеатр Салют (Пенза) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

469 км
Октябрь с.Вадинск, ул. Ленина, 16а
5
600 км
Берлин Синема просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
5
601 км
Салют просп. Победы, 144, ТЦ «Салют»
5
604 км
Синема 5 просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
5
607 км
КИНО «Суворовский» ул. Суворова, 144а
5
609 км
Современник ул. Пушкина, 10
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
