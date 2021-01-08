Оповещения от Киноафиши
Синема 5
Синема 5
Пенза
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
г. Пенза, просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
Показать на карте
Билеты от 340 ₽
Сеть
Синема 5
Бар
Расположен в ТЦ
VIP
Парковка
Расписание сеансов
в кинотеатре Синема 5
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 3 сеанса
12:25
от 380 ₽
16:00
от 380 ₽
19:35
от 470 ₽
...
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:35
от 440 ₽
...
Горничная
Сегодня 2 сеанса
16:05
от 350 ₽
20:30
от 440 ₽
...
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
23:05
от 440 ₽
...
Сегодня
от 340 ₽
Завтра
от 200 ₽
1 марта
от 200 ₽
2 марта
от 340 ₽
3 марта
от 340 ₽
4 марта
от 300 ₽
5 марта
от 440 ₽
Отзывы о кинотеатре
SvetLana Gavrilina(Ermoshkina)
8 января 2021, 16:39
В гардеробе оборвали вешалку-петлю на пуховике,вместо извенений обвенили в некоректности поведения. Настроение испорчено в ноль.
Фильмы в кинотеатре Синема 5
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
чт
5
чт
19
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
12:25
от 380 ₽
16:00
от 380 ₽
19:35
от 470 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:35
от 440 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
16:05
от 350 ₽
20:30
от 440 ₽
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
