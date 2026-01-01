Оповещения от Киноафиши
Современник
ул. Пушкина, 10
750 метров
Высшая лига
ул. Кураева, 3
1.2 км
КИНО «Суворовский»
ул. Суворова, 144а
1.3 км
Синема 5
просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
4.8 км
Салют
просп. Победы, 144, ТЦ «Салют»
7.3 км
ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ
ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
8 км
Берлин Синема
просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
8.9 км
Люмен Фильм
ул. Ленина, 42, ТЦ Универмаг, 4 этаж
9.6 км
Ласточка
ул. Октябрьская, д. 5
43.5 км
На Московской (РДК)
ул. Московская, 29а
46.2 км
Центральный
ул. Центральная, 10
68.2 км
Хрустальный
ул. Комсомольская, 23
91.7 км
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
