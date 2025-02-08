Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Пенза, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Пензы
Кинотеатры
Салют
Салют
Пенза
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Адрес
просп. Победы, 144, ТЦ «Салют»
Показать на карте
Билеты от 300 ₽
В избранное
Уже в избранном
мало голосов
Оцените
2
голоса
Билеты от 300 ₽
В избранное
Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет
Как оплатить билет банковской картой
Как пройти на сеанс по электронному билету
Что делать если...
Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Салют
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Сегодня 1 сеанс
23:55
от 360 ₽
...
Драники
Сегодня 6 сеансов
12:30
от 340 ₽
14:20
от 340 ₽
16:30
от 340 ₽
18:30
от 380 ₽
...
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 5 сеансов
12:55
от 340 ₽
16:10
от 340 ₽
18:15
от 380 ₽
20:35
от 360 ₽
...
Сказка о царе Салтане
Сегодня 6 сеансов
10:15
от 300 ₽
10:40
от 300 ₽
12:00
от 340 ₽
14:15
от 340 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 300 ₽
Завтра
от 100 ₽
1 марта
от 100 ₽
2 марта
от 300 ₽
3 марта
от 300 ₽
4 марта
от 300 ₽
Отзывы о кинотеатре
Наталья Комракова
8 февраля 2025, 19:09
Выбрали на сайте фильм, пришли с ребёнком, а нам сообщают, что фильм сняли с проката, так как нет людей. Так их и не будет с таким сервисом. Почему в…
Читать дальше…
Отзывы
Написать отзыв
2
голоса
Оцените
Фильмы в кинотеатре Салют
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Белдхэм. Проклятие ведьмы
ужасы, триллер
2024, США
2D
23:55
от 360 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
12:30
от 340 ₽
14:20
от 340 ₽
16:30
от 340 ₽
18:30
от 380 ₽
20:20
от 360 ₽
22:10
от 360 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:55
от 340 ₽
16:10
от 340 ₽
18:15
от 380 ₽
20:35
от 360 ₽
22:55
от 360 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
Нужен «уродливо горячий» мистер Рочестер: в Сети выбирают актера для новой «Джейн Эйр» — и уже есть два кандидата
Этот фильм из франшизы «Крик» — самый дорогой: на него потратили рекордные 45 000 000 долларов
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667