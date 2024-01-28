Кинотеатр «Берлин Синема» в городе Пенза, расположен по адресу просп. Строителей, 152б, в торгово развлекательном центре «Берлин».

Кинотеатр "Берлин Синема" внедряет в свои кинозалы самые передовые технические решения: технология 3D-проекции, основанная на высокой яркости и чёткости, а также экраны с серебристым напылением, являются одними из самых востребованных и популярных в мире.



Мы заботимся об удобстве и комфорте своих посетителей, поэтому на территории "Берлин Синема" в Вашем распоряжении:



— 5 уютных залов вместимостью 73, 77, 77, 36 и 41 место соответственно

— Кинобар: напитки и закуски на любой вкус, попкорн, начос и мороженое

— Гардероб

— Бесплатный Wi-Fi в холле кинотеатра

— Охраняемая автостоянка для посетителей кинотеатр

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Берлин Синема» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.