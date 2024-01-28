Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Пензы Кинотеатры Берлин Синема

Берлин Синема

Пенза
Адрес
г. Пенза, просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
Телефон

+7 (8412) 23-15-15 / бронирование

Билеты от 250 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Берлин»

О кинотеатре

Кинотеатр «Берлин Синема» в городе Пенза, расположен по адресу просп. Строителей, 152б, в торгово развлекательном центре «Берлин».

Кинотеатр "Берлин Синема" внедряет в свои кинозалы самые передовые технические решения: технология 3D-проекции, основанная на высокой яркости и чёткости, а также экраны с серебристым напылением, являются одними из самых востребованных и популярных в мире.

Мы заботимся об удобстве и комфорте своих посетителей, поэтому на территории "Берлин Синема" в Вашем распоряжении:

— 5 уютных залов вместимостью 73, 77, 77, 36 и 41 место соответственно
— Кинобар: напитки и закуски на любой вкус, попкорн, начос и мороженое
— Гардероб
— Бесплатный Wi-Fi в холле кинотеатра
— Охраняемая автостоянка для посетителей кинотеатр

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Берлин Синема» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Wi-Fi
Парковка
3 голоса
Билеты от 250 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Берлин Синема
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
22:30 от 450 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
22:55 от 450 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
11:35 от 330 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 4 сеанса
09:50 от 330 ₽ 12:30 от 350 ₽ 14:10 от 380 ₽ 15:50 от 380 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Ксения Бахметьева 28 января 2024, 08:19
Часто ходим именно в этот кинотеатр, так как тут спокойно и комфортно, но вчера дочке и её подруге купила билеты онлайн, сама не пошла, так до них… Читать дальше…
Егор Бедикин 30 декабря 2025, 12:38
Пошол на кино писмо деду Морозу и лагает
3 голоса
Скидки в кинотеатре
Скидка по дисконтной карте

Для владельцев карт действует накопительная система скидок, возможность передавать карту друзьям и знакомым для совершения покупок. Скидка по карте может достигать 15%.

Владельцам карт
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Пензы

Фильмы в кинотеатре Берлин Синема

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
22:30 от 450 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:55 от 450 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
11:35 от 330 ₽
Полное расписание и билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
