Киноафиша Пензы Кинотеатры КИНО «Суворовский»

КИНО «Суворовский»

Пенза
Адрес
г. Пенза, ул. Суворова, 144а
Телефон

+7 (841) 220-02-06 (касса) +7 841 220-02-07 (администратор)

Билеты от 340 ₽
О кинотеатре

«КИНО Суворовский» – современный кинотеатр, оснащенный новейшим цифровым оборудованием, высокотехнологичными экранами, современной системой звука, индивидуальной системой кондиционирования. Пять уютных кинозалов с креслами категории «Comfort» и VIP –зоной в первом ряду. Вместимость кинотеатра - 437 мест.

Современная аппаратура позволяет получать изображение наилучшего качества и полностью погружаться в атмосферу кинореальности. Вы всегда сможете получить заряд прекрасного настроения от просмотра фильма. Репертуар кинотеатра всегда разнообразен и рассчитан на разную целевую аудиторию. С нами Вы сможете всегда быть в курсе всех новинок киноиндустрии.

В кинобаре кинотеатра всегда в продаже разнообразные вкусы попкорна, широкий выбор прохладительных напитков. Также для гостей представлен ассортимент снэков, десертов, и всеми любимые начос - лакомство кинозрителей всего мира! У нас предоставлены продукты самых лучших производителей. Разнообразие комбо-наборов вас приятно удивят. А для наших маленьких гостей в кинобаре Вы можете приобрести детский комбо или выбрать сувенирную продукцию с символикой любимых мультфильмов.

В фойе кинотеатра Вы сможете в уютной атмосфере провести время перед сеансом. Не останутся без внимания Ваши дети. На территории кинотеатра имеется развлекательная зонаигровые аттракционы, аэрохоккей, где ваши дети могут поиграть, а Вы посидеть и поговорить за чашечкой ароматного кофе.

Бар
Игровая зона
VIP
Билеты от 340 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре КИНО «Суворовский»
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:50 от 440 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
20:25 от 440 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
10:40 от 340 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
20:55 от 440 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Елена Пенза 22 октября 2022, 14:13
22 октября-гардероб не работает!! Желаю вам скорее закрыться!!! Сервис на 2!
3 голоса
Оцените
Фильмы в кинотеатре КИНО «Суворовский»

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:50 от 440 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
20:25 от 440 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
10:40 от 340 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
