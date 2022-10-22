«КИНО Суворовский» – современный кинотеатр, оснащенный новейшим цифровым оборудованием, высокотехнологичными экранами, современной системой звука, индивидуальной системой кондиционирования. Пять уютных кинозалов с креслами категории «Comfort» и VIP –зоной в первом ряду. Вместимость кинотеатра - 437 мест.

Современная аппаратура позволяет получать изображение наилучшего качества и полностью погружаться в атмосферу кинореальности. Вы всегда сможете получить заряд прекрасного настроения от просмотра фильма. Репертуар кинотеатра всегда разнообразен и рассчитан на разную целевую аудиторию. С нами Вы сможете всегда быть в курсе всех новинок киноиндустрии.

В кинобаре кинотеатра всегда в продаже разнообразные вкусы попкорна, широкий выбор прохладительных напитков. Также для гостей представлен ассортимент снэков, десертов, и всеми любимые начос - лакомство кинозрителей всего мира! У нас предоставлены продукты самых лучших производителей. Разнообразие комбо-наборов вас приятно удивят. А для наших маленьких гостей в кинобаре Вы можете приобрести детский комбо или выбрать сувенирную продукцию с символикой любимых мультфильмов.

В фойе кинотеатра Вы сможете в уютной атмосфере провести время перед сеансом. Не останутся без внимания Ваши дети. На территории кинотеатра имеется развлекательная зона: игровые аттракционы, аэрохоккей, где ваши дети могут поиграть, а Вы посидеть и поговорить за чашечкой ароматного кофе.