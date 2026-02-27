Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Салют»

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы ужасы, триллер 2024, США
2D
23:50 от 360 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
16:30 от 340 ₽ 19:45 от 380 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
23:45 от 360 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:20 от 300 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:00 от 300 ₽ 13:50 от 340 ₽ 15:40 от 340 ₽ 17:55 от 380 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
14:10 от 340 ₽ 18:45 от 380 ₽ 21:35 от 360 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
12:00 от 340 ₽ 16:05 от 340 ₽ 20:10 от 360 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
22:15 от 360 ₽ 23:55 от 360 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
11:50 от 300 ₽
Первая
Первая драма, мелодрама 2026, Россия
2D
15:55 от 340 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
11:35 от 300 ₽ 13:40 от 340 ₽ 17:25 от 380 ₽
Супер Мишка
Супер Мишка приключения, анимация 2024, Китай
2D
10:00 от 300 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
19:40 от 380 ₽ 21:55 от 360 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 300 ₽ 12:10 от 340 ₽ 14:05 от 340 ₽ 18:10 от 380 ₽ 21:05 от 360 ₽ 23:05 от 360 ₽
