Салют
Расписание сеансов кинотеатра «Салют»
Расписание сеансов кинотеатра «Салют»
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Белдхэм. Проклятие ведьмы
ужасы, триллер
2024, США
2D
23:50
от 360 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
16:30
от 340 ₽
19:45
от 380 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
23:45
от 360 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
10:20
от 300 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:00
от 300 ₽
13:50
от 340 ₽
15:40
от 340 ₽
17:55
от 380 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
14:10
от 340 ₽
18:45
от 380 ₽
21:35
от 360 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:00
от 340 ₽
16:05
от 340 ₽
20:10
от 360 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
22:15
от 360 ₽
23:55
от 360 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
11:50
от 300 ₽
Первая
драма, мелодрама
2026, Россия
2D
15:55
от 340 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:35
от 300 ₽
13:40
от 340 ₽
17:25
от 380 ₽
Супер Мишка
приключения, анимация
2024, Китай
2D
10:00
от 300 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
19:40
от 380 ₽
21:55
от 360 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
10:00
от 300 ₽
12:10
от 340 ₽
14:05
от 340 ₽
18:10
от 380 ₽
21:05
от 360 ₽
23:05
от 360 ₽
