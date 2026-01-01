Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Скидки в кинотеатрах Пензы

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Пензы, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Скидка по дисконтной карте / Берлин Синема

Для владельцев карт действует накопительная система скидок, возможность передавать карту друзьям и знакомым для совершения покупок. Скидка по карте может достигать 15%.

Владельцам карт
Студентам и школьникам / Высшая лига

Специальное предложение: с понедельника по среду для студентов и школьников цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Акция действует с понедельника по среду.

Школьникам Студентам
Среда-клубный день / Высшая лига

Специальное предложение по средам: цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Предложение действительно при предъявлении дисконтной карты на единовременную покупку не более 5 билетов.

Владельцам карт
Пенсионерам и инвалидам / Высшая лига

Специальное предложение: с понедельника по пятницу (в пятницу до 17:59) цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Скидка действует при предъявлении удостоверения. Скидка распространяется на "VIP" и "Эконом" зону, не действует на "Sky" и "Love" зону.

Инвалидам Пенсионерам
Друзьям / Высшая лига

Специальное предложение: 6 билетов – скидка 10%, 10 билетов – скидка 15% + 1 сопровождающий бесплатно, 20 билетов – скидка 20% + 2 сопровождающих бесплатно.

Коллективные заявки
Коллективные посещения / ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ

Кинотеатр Ultra Cinema Пенза предлагает Вам специальные условия на групповое посещение: 1. Цена билета 180 руб. 2. Специальные условия предоставляются группам от 15 человек в будние дни. Один сопровождающий может пройти бесплатно. 3. Заявки принимаются по номеру телефона 89093170075 (Светлана), сообщениями в Whatsapp, Telegram и MAX не позднее, чем за 1 день до предполагаемого сеанса. 4. Для оформления заявки не нужно ждать открытия расписания на сайте. Вам нужно выбрать день посещения, фильм из репертуара, желаемый часовой временной промежуток и предварительно озвучить максимально возможное количество человек. 5. Изменения количества человек заявки необходимо обязательно согласовывать, так как количество мест в залах ограничено.

Коллективные заявки
Тариф «Студенческий» / Современник

С понедельника по среду для студентов действуют сногсшибательные цены: стоимость билетов на сеансы в 2D формате в кинозалах Звездный и Премьерный - 90 рублей, в формате 3D - 160 рублей. Стоимость билетов на сеансы любого формата в VIP-залах — всего 160 рублей.

Студентам
По категориям
По дням недели
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше