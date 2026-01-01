Скидки в кинотеатрах Пензы

Скидка по дисконтной карте / Берлин Синема Для владельцев карт действует накопительная система скидок, возможность передавать карту друзьям и знакомым для совершения покупок. Скидка по карте может достигать 15%.

Студентам и школьникам / Высшая лига Специальное предложение: с понедельника по среду для студентов и школьников цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Акция действует с понедельника по среду.

Среда-клубный день / Высшая лига Специальное предложение по средам: цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Предложение действительно при предъявлении дисконтной карты на единовременную покупку не более 5 билетов.

Пенсионерам и инвалидам / Высшая лига Специальное предложение: с понедельника по пятницу (в пятницу до 17:59) цена на сеансы в обычном формате - 90 рублей, на сеансы в формате 3D - 160 рублей. Скидка действует при предъявлении удостоверения. Скидка распространяется на "VIP" и "Эконом" зону, не действует на "Sky" и "Love" зону.

Друзьям / Высшая лига Специальное предложение: 6 билетов – скидка 10%, 10 билетов – скидка 15% + 1 сопровождающий бесплатно, 20 билетов – скидка 20% + 2 сопровождающих бесплатно.

Коллективные посещения / ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ Кинотеатр Ultra Cinema Пенза предлагает Вам специальные условия на групповое посещение: 1. Цена билета 180 руб. 2. Специальные условия предоставляются группам от 15 человек в будние дни. Один сопровождающий может пройти бесплатно. 3. Заявки принимаются по номеру телефона 89093170075 (Светлана), сообщениями в Whatsapp, Telegram и MAX не позднее, чем за 1 день до предполагаемого сеанса. 4. Для оформления заявки не нужно ждать открытия расписания на сайте. Вам нужно выбрать день посещения, фильм из репертуара, желаемый часовой временной промежуток и предварительно озвучить максимально возможное количество человек. 5. Изменения количества человек заявки необходимо обязательно согласовывать, так как количество мест в залах ограничено.