Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Пенза, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Пензы
Кинотеатры
Салют
Салют
Пенза
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
Показать на карте
Билеты от 300 ₽
В избранное
Уже в избранном
мало голосов
Оцените
0
голосов
Билеты от 300 ₽
В избранное
Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет
Как оплатить билет банковской картой
Как пройти на сеанс по электронному билету
Что делать если...
Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов
в кинотеатре Салют
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Сегодня 1 сеанс
23:50
от 360 ₽
...
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
16:30
от 340 ₽
19:45
от 380 ₽
...
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
23:45
от 360 ₽
...
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
10:20
от 300 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 300 ₽
Завтра
от 320 ₽
1 марта
от 320 ₽
2 марта
от 300 ₽
3 марта
от 300 ₽
4 марта
от 300 ₽
Отзывы о кинотеатре
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0
голосов
Оцените
Фильмы в кинотеатре Салют
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Фильм
Как купить билет?
Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Белдхэм. Проклятие ведьмы
ужасы, триллер
2024, США
2D
23:50
от 360 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
16:30
от 340 ₽
19:45
от 380 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
23:45
от 360 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Реальная причина, по которой «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар»: Меньшов разгадал секрет успеха в Голливуде
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667