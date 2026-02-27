Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Пензы Кинотеатры Салют

Салют

Пенза
Адрес
с. Засечное, Кольцевая улица, 65В., оф. 1
Билеты от 300 ₽
0 голосов
Билеты от 300 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Салют
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы
Сегодня 1 сеанс
23:50 от 360 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
16:30 от 340 ₽ 19:45 от 380 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
23:45 от 360 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 1 сеанс
10:20 от 300 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
0 голосов
Фильмы в кинотеатре Салют

Белдхэм. Проклятие ведьмы
Белдхэм. Проклятие ведьмы ужасы, триллер 2024, США
2D
23:50 от 360 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
16:30 от 340 ₽ 19:45 от 380 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
23:45 от 360 ₽
Полное расписание и билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
