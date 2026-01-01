Оповещения от Киноафиши
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

1.2 км
Современник ул. Пушкина, 10
5
1.9 км
Высшая лига ул. Кураева, 3
5
3.6 км
Синема 5 просп. Строителей, 1В, ТРЦ «Коллаж»
5
6 км
Салют просп. Победы, 144, ТЦ «Салют»
5
7.6 км
Берлин Синема просп. Строителей, 152б, ТРЦ «Берлин»
5
8.5 км
ULTRA Cinema в ТЦ РИТЭЙЛ ул. Центральная, 1, ТРЦ Ритэйл
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
