Киноафиша Пензы
Кинотеатры
КИНО «Суворовский»
Расписание сеансов кинотеатра «КИНО «Суворовский»»
Расписание сеансов кинотеатра «КИНО «Суворовский»»
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
22:50
от 440 ₽
Горничная
триллер
2025, США
2D
20:25
от 440 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
10:40
от 340 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
20:55
от 440 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
11:25
от 340 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:45
от 340 ₽
17:40
от 440 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
15:35
от 380 ₽
20:20
от 440 ₽
22:40
от 440 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
09:40
от 340 ₽
13:30
от 350 ₽
15:35
от 380 ₽
19:25
от 440 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
09:50
от 340 ₽
23:30
от 380 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
13:20
от 350 ₽
18:40
от 440 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
11:45
от 340 ₽
14:00
от 380 ₽
16:15
от 380 ₽
18:30
от 440 ₽
20:45
от 440 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
22:55
от 440 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
09:50
от 340 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
16:00
от 380 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
12:50
от 350 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
10:00
от 340 ₽
12:00
от 350 ₽
14:00
от 380 ₽
21:30
от 440 ₽
23:00
от 380 ₽
