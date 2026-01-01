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Постер фильма Астрал. Шёпот призрака
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Астрал. Шёпот призрака

, 2024
Rhapsody for the Dead
Южная Корея / ужасы / 18+
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Постер фильма Астрал. Шёпот призрака
Пойду 0
Не пойду 1

В ролях

Ким Бён-чхун
Ким Бён-чхун
Police chief
Chanmi
Soo-ah
Seo Dong-won
Detective Jeong
Ким Хе-на
Soo-ah's mom
Yoon Jun-won
Detective Kim
Song Seung-hyun
Hyeon-woo
Gwak Su-jin
Yoon-mi
Анупам Трипати
Анупам Трипати
Anuat
Режиссер Ким Хён-джун
Сценарист Ким Хён-джун
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 3 сентября 2026
Дата выхода
3 сентября 2026 Россия Кинологистика
Сборы в мире $9 284
Производство JNC Media Group, Nalgae Entertainment
Другие названия
Rhapsody for the Dead, Chang-hon: gu-won-eui bam, Oán Hồn trong Vali

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