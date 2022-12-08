Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Кинодом

Алена Макарук 8 декабря 2022, 13:53
Очень круто только кресла новые мягкие и диванчики )
8 декабря 2022, 13:53 Ответить
Милана Файн 1 октября 2024, 06:45
Хороший кинотеатр. Удобное расположение . Всегда только в него и ходим )) всем довольны
1 октября 2024, 06:45 Ответить
Татьяна Кабанова 20 апреля 2025, 11:53
Звук не отстроен, громкость рассчитана на большие залы, а сидя в маленьком оглохнуть можно, хочется в кино, но чаще выбираем армаду или север с более нормальным звуком, хотя живёт через дорогу. Друзья тоже отмечают некомфортно, ведь в кино приходишь отдохнуть и приятно провести время.....хочется чтоб администрация услышала своих зрителей
20 апреля 2025, 11:53 Ответить
polinamp16 16 июля 2025, 19:27
почему на сайте не указано, что требуются документы для того, чтоб пройти на фильм после 23:00? сеанс начинается в 9 часов вечера, ограничение 12+. администратор проблему не решил.
16 июля 2025, 19:27 Ответить
User 25 октября 2025, 14:08
Касса не работает . Какой-то ужас.
25 октября 2025, 14:08 Ответить
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу»
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
