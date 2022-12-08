Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Оренбург, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Оренбурга
Кинотеатры
Кинодом
Отзывы о кинотеатре Кинодом
Отзывы о кинотеатре Кинодом
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Киноклубы
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Кинодом
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Алена Макарук
8 декабря 2022, 13:53
Оценка
Очень круто только кресла новые мягкие и диванчики )
8 декабря 2022, 13:53
0
0
Ответить
Милана Файн
1 октября 2024, 06:45
Оценка
Хороший кинотеатр. Удобное расположение . Всегда только в него и ходим )) всем довольны
1 октября 2024, 06:45
0
0
Ответить
Татьяна Кабанова
20 апреля 2025, 11:53
Оценка
Звук не отстроен, громкость рассчитана на большие залы, а сидя в маленьком оглохнуть можно, хочется в кино, но чаще выбираем армаду или север с более нормальным звуком, хотя живёт через дорогу. Друзья тоже отмечают некомфортно, ведь в кино приходишь отдохнуть и приятно провести время.....хочется чтоб администрация услышала своих зрителей
20 апреля 2025, 11:53
0
1
Ответить
polinamp16
16 июля 2025, 19:27
Оценка
почему на сайте не указано, что требуются документы для того, чтоб пройти на фильм после 23:00? сеанс начинается в 9 часов вечера, ограничение 12+. администратор проблему не решил.
16 июля 2025, 19:27
0
0
Ответить
User
25 октября 2025, 14:08
Оценка
Касса не работает . Какой-то ужас.
25 октября 2025, 14:08
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Мистер Фёст
7 комментариев
Космос
3 комментария
Мармелад Синема
5 комментариев
Синема 5 Север
8 комментариев
Синема 5 Гулливер
3 комментария
Алмаз Синема Кинофрэш
17 комментариев
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Вместо Брагина и Шибанова — Тютюник и Забелин: НТВ запускает новый сериал на замену «Первому отделу»
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка
С настоящей деревней Савватия ничего общего: где снимали сериал СТС «Не в своей тарелке»
Брагина и Шибанова обожают фанаты «Первого отдела»: но не станут ли актеры заложниками ролей – объясняет психолог
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail